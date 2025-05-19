Juventus Victor Osimhen'i transfer etmenin yolunu sonunda buldu

Juventus, Osimhen transferini finanse etmek için Vlahovic'i gözden çıkarabilir.

Juventus'un, yaz transfer döneminde Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istediği ve bu transferin finansmanını Dusan Vlahovic'in satışıyla sağlamayı planladığı öne sürüldü.

Bianconeri, bu sezonki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından hücum hattında ciddi bir değişim yapmayı planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Udinese karşısında 2-0 kazanılan maçta gol atan Vlahovic'in, Allianz Stadyumu'nda Juventus formasıyla son maçına çıkmış olabileceği iddia edildi. Sırp forvetin ikinci yarıda attığı gol takımı adına önemli bir zafer getirse de, Torino'daki geleceğini değiştirmeye yetmeyebilir.

Juve hücum hattını yenilemek istiyor

Juventus’ta kiralık olarak forma giyen Randal Kolo Muani’nin sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği ve kulübün PSG'den oyuncuyu satın alma niyetinin bulunmadığı belirtiliyor. Sezonu sakatlıkla geçiren Arkadiusz Milik de gelecek planlarında düşünülmeyen bir diğer isim.

Buna karşılık Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin, Napoli döneminden tanıdığı Osimhen’i Juventus’a kazandırmakta ısrarcı olduğu ifade ediliyor. Nijeryalı golcünün, takımın yeniden yapılanan hücum hattına liderlik edebileceği düşünülüyor.

Vlahovic'in satışı kritik rol oynayabilir

Corriere dello Sport'un haberine göre Juventus, Osimhen için 85 milyon euroyu gözden çıkarmaya hazırlanıyor. Bu rakam, Osimhen’in yalnızca İtalya dışındaki kulüpler için geçerli olan 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinin de üzerinde yer alıyor.

Habere göre Juventus, Osimhen transferinin finansmanını sağlamak için Vlahovic’i 40-45 milyon euro arasında bir bonservisle satmayı planlıyor. Bu satışın yanı sıra, Juventus'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılması da ekonomik olarak büyük katkı sağlayacak.

Ancak Vlahovic’in mevcut maaşını karşılayabilecek ve istenen bonservis ücretini ödemeye hazır bir kulüp bulmanın oldukça zor olacağı ve planların gerçekleşmesinin kulüp açısından halen belirsiz olduğu kaydedildi.