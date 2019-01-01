Juventus ve Inter Dejan Kulusevski yarışında

Serie A şampiyonluğu için kapışan iki dev, bu sefer 19 yaşındaki İsveçli oyuncunun transferi için yarışacak

'da kiralık olarak top koşturan Dejan Kulusevski'yi büyük kulüpler yakından takip ediyor.

Son olarak 'da oynanan - Parma karşılaşmasında bir de gol kaydeden İsveçli yıldız adayı için 'in ciddi bir ilgisi var.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Milano kulübü transferde önemli bir rakiple yarışacak.

'un dünyaca ünlü gözlemcisi Fabio Paratici, Bolonga - Parma mücadelesini tribünden takip etti ve Dejan Kulusevski hakkında rapor tuttu.

Sözleşmesi 'da bulunan oyuncu için Juventus'un daha önce de girişimleri olmuştu. Ancak, genç oyuncuyu alt yaş takımı için düşünen ekibi Kulusevski'nin Parma ile Serie A'da oynamak istemesi üzerine İsveçli oyuncuyu kadrosuna katamamıştı.

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Sezonun ilk bölümünde gösterdiği performansla göz dolduran Kulusevski için iki ekip de kış transfer döneminde teklif yapmaya hazırlanıyor.

Atalanta ise bonservis olarak 30 milyon euro civarında bir bedel düşünse de Kulusevski'nin bu formu fiyatını her geçen gün yükseltiyor.

Dejan Kulusevski, bu sezon Parma formasıyla görev aldığı resmi maçlarda 3 gol ve 5 asist kaydetti.