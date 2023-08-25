Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Lukaku'ya, kariyerini yeniden canlandırma fırsatı geldi.

NE OLDU? The Telegraph'ın haberine göre, Lukaku'nun transfer efsanesi, forvetin Juventus'a transfer olmayı reddetmesi ve şu anda bir sezonluk kiralık olarak Roma'ya katılmak için görüşmelerde bulunmasıyla yeni bir dönemeçten geçmiş gibi görünüyor.

Bu beklenmedik değişiklik, Chelsea'nin daha önce kalıcı transfer yönündeki duruşunun aksine, Lukaku'nun kiralık olarak ayrılmasına izin verme yaklaşımını yeniden gözden geçirmesine yol açtı. Lukaku'nun bu sezon Roma forması giyeceği vurgulanıyor.

BÜYÜK RESİM: Lukaku, Bianconeri'nin anlaşmaya varmasının çok uzun sürdüğünü ve bu nedenle artık Torino'ya gitmek istemediğini belirtti. Anlaşmanın nihai ayrıntıları kesinleşiyor ancak satın alma seçeneğinin sözleşmeye dahil edilmesi pek mümkün görünmüyor.

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Ancak Juve, Chelsea'nin Dusan Vlahovic karşılığında 30 milyon £ (23.5 milyon $) ödeyip Lukaku'yu Torino'ya göndermesini öngören bir teklif gönderdi ve bu teklif Maviler tarafından reddedildi.

VE DAHA FAZLASI: Lukaku, Avrupa'da devam etme isteğinde kararlı olduğu için daha önce Al-Hilal'in transfer teklifini reddetmişti.

Transfer dönemi kapanmadan önce bir kulüp bulamaması durumunda diğer Pro League kulüplerinin de onunla sözleşme imzalamak istediğine dair haberler var.

Belçikalı golcüye yapılacak herhangi bir teklifin, Al-Hilal'in teklif ettiği anlaşmadan çok daha düşük olacağı da net bir şekilde aktarılıyor.

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Getty Images

Getty Images

SIRADA NE VAR? Lukaku, Mauricio Pochettino'nun planlarında yer almadığı için Chelsea'nin U21 takımıyla antrenman yapıyordu.

Roma'ya kiralık transferi gerçekleşirse bu, kariyerinde çok önemli bir dönemeç oluşturacak ve ona kariyerini yeniden canlandırmak için altın bir fırsat sunulacak.