Juventus'un yıldızı Paulo Dybala imzayı atacak mı?

2015 yılında Palermo'dan büyük beklentilerle transfer edilen Paulo Dybala, Juventus'taki kariyerini inişli çıkışlı sürdürüyor.

Arjantinli futbolcu, kadronun önemli bir parçası konumunda fakat sezon sonunda Serie A deviyle sözleşmesi sona eriyor.

Bu konuya değinen Dybala, Juventus ile sözleşme uzatmasının artık an meselesi olduğunu ima etti.

Son durum ne?

Dybala, Juve ile bir yıldan fazla bir süredir sözleşme yenileme konusunda görüşmelerde bulunuyor ve aynı zamanda birçok Avrupa kulübü ile adı anılıyor.

Arjantinli için İtalya'dan potansiyel bir transfer ihtimali konuşuldu, ancak GOAL, eylül ayında Juve'nin oyuncuyla yeni sözleşme imzalama konusunda bir ilerleme kaydettiğini bildirdi.

Dybala'ya 2027'ye kadar bir sözleşme ve 8 milyon euro'luk bir ücret artışı teklif edildi. Kulübün sportif direktörü Pavel Nedved konuyla ilgili, "Oyuncuya güveniyoruz ve sözleşmeyi mümkün olan en kısa sürede imzalamaya çalışacağız" dedi.

Dybala'dan yeni ipucu

Torino'da hafta sonu Alman tenisçi Alexander Zverev'in maçına giden Dybala, Zverev'in kendisini beş yıl sonra İtalya'da bulup bulamayacağını sordu ve o da şu yanıtı verdi:

"Belki, umarım öyledir. Önümüzdeki beş yıl içinde Torino'ya gelirsen beni bulursun."

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Dybala, Chelsea maçında oynayabilecek mi?

Arjantinli forvet, Juve'nin Lazio karşısında aldığı son galibiyette sakatlığı nedeniyle forma giyemedi ve Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynanacak karşılaşmada oynayıp oynamayacağı henüz net değil.

Dybala, salı günkü maçtan önce antrenmana geri döneceğini doğruladı ve Sky İtalya'ya şunları söyledi:

"İyiyim, yarın takımla antrenman yapacağım."