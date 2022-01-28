Juventus'un yıldızı Bonucci'den Dusan Vlahovic şakası

Juventus'un stoperi Leonardo Bonucci, Juventus tesisi önünde bekleyen gazetecilerin kendisi için orada olmadığını çok iyi biliyor.

Avrupa'nın genç gözdelerinden Dusan Vlahovic ara transfer döneminde kulübü Fiorentina'ya veda ederek İtalyan devinin yolunu tuttu.

22 yaşındaki golcünün 75 milyon euro'luk transferi tamamlanmadan önce sağlık kontrolünden geçmek için Juventus tesislerine geldi.

Avrupa'nın genç gözdesi, Juventus için hazır. ✍️



Dusan Vlahovic sağlık kontrolleri için tesislerde. 📸 [@romeoagresti]pic.twitter.com/xhWRDxEQ6K — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) January 28, 2022

Leonardo Bonucci ne söyledi?

Gazeteciler, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek olan Dusan Vlahovic için Juventus tesislerinin önünde beklerken Leonardo Bonucci ve onun esprisi ile karşılaştılar.

Basın mensuplarının, Vlahovic için orada olduğunu çok iyi bilen Bonucci kendisini görünce hayal kırıklığına uğrayan muhabirlere, "Başka birinin geldiğini düşündünüz!" diyerek şaka yaptı.

Dusan Vlahovic, Juventus için nasıl bir transfer?

Geçen sezon Serie A'da 37 maçta 21 gol, 3 asistle oynayan Dusan Vlahovic, bu yıl ligde 21 maçta 17 gol, 2 asist kaydetti. Sırbistan Milli Takımı’nın da formasını giyen Vlahovic, 2021 yılında ülkesi için 5 gol katkısında bulundu.

22 yaşındaki oyuncu, Erling Haaland ve Kylian Mbappe gibi gelecek vadeden futbolcuların yanında yer alıyor. Juventus'un şampiyonluk yarışını son iki sezondur Inter ve Milan'a devrettiği dönemde Vlahovic'in varlığı takıma umut olacaktır.

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