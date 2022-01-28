33 yaşındaki santrfor Wilfried Bony, futboldan uzak geçen günlerini geride bıraktı ve NEC Nijmegen'e transfer oldu.

Fildişi Sahilili futbolcu, 2015'te Swansea'den Manchester City'ye 32 milyon euro'ya transfer olarak en pahalı Afrikalı oyuncu olmuştu.

Ancak Bony'nin kariyeri o günden sonra düşüşe geçti ve Manchester City'nin eski yıldızı Kasım 2020'de kulüpsüz kaldı.

Wilfried Bony ne söyledi?

505 gün sahalardan uzak kalan Wilfried Bony'nin yeni adresi Hollanda ekibi NEC Nijmegen oldu.

İmza töreninde konuşan 33 yaşındaki oyuncu, futbolu bırakmaya henüz hazır olmadığını söyledi:

"NEC'e katıldığım için çok mutluyum. Suudi Arabistan'daki sözleşmem sona erdikten sonra henüz futbolu bırakmaya hazır değildim. Eredivisie'de oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum."

Wilfried Bony'nin kariyeri nasıldı?

Avrupa sahnesine ilk olarak Vitesse forması giyerek çıkan Bony, Hollanda ekibiyle o dönemdeki başarısını yeniden yakalamak istiyor.

33 yaşındaki golcü, 2015'te Manchester City'ye en pahalı Afrikalı futbolcu olarak transfer olmuştu.

Wilfried Bony, 2020 yılında Suudi Arabistan'a adım atarak Al-Ittihad forması giydi.

Bony 2012/13 sezonunda 30 maçta 31 golle Eredivisie'nin en skorer ismi oldu ve Hollanda'da Yılın Futbolcusu ödülüne layık görüldü.

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