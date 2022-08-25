Bir süredir santrfor arayan İtalyan devi, Polonyalı yıldızla anlaştı.

Alvaro Morata'nın kiralık kontratının sona ermesiyle birlikte Atletico Madrid'e dönmesinin ardından santrfor arayışlarına başlayan Juventus, Marsilya'dan Arkadiusz Milik ile anlaşmaya vardı. Saat 15.00'ten sonra Torino'ya inen Polonyalı golcü, imza öncesinde sağlık kontrollerindne geçmek için J Medical'e giderken, oldukça neşeli tavırlar sergiledi.

Juventus'un bir dönem Napoli forması da giyen Milik için Fransız ekibine 1 milyon euro'luk kiralama bedeli ödemesi beklenirken, oyuncunun satın alma opsiyonu da 7 milyon euro olarak belirlendi. Dusan Vlahovic'e uzun bir zamandır hem alternatif hem de partner olabilecek bir oyuncu arayan Juventus böylece bu arayışlarını Milik ile doldurmuş oldu.

2016'dan 2020 yılına dek Napoli forması giyen Milik, Serie A'da kendisini ispatlamayı başarmıştı. Marsilya'da geçirdiği 1.5 yılda 55 maça çıkan oyuncu burada ise 30 kez gol sevinci yaşamıştı. Serie A'da geçirdiği dört sezonda 39 gol atan Milik, bir dönem Ajax forması da giyerken, milli forma altında Robert Lewandowski'nin gölgesinde kalmaktan kurtulamamıştı.