Juventus'un Tudor'dan sonraki teknik direktörü netleşti

Juventus, Igor Tudor’un görevden alınmasının ardından yeni teknik direktör arayışını hızlandırdı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre kulüp direktörü Damien Comolli, bugün eski İtalya teknik direktörü Luciano Spalletti ile resmi bir görüşme gerçekleştirecek.

Football Italia'nın haberine göre Juventus, Tudor’un görevden alınmasının hemen ardından Spalletti ile temas kurdu. Bianconeri, son sekiz maçta galibiyet alamadı ve son dört karşılaşmada gol atmayı başaramadı. Bu kötü performans, yönetimi teknik direktör değişikliğine yöneltti.

Spalletti favori isim konumunda

2022-23 sezonunda Napoli’yi 33 yıl aradan sonra Serie A şampiyonluğuna taşıyan Spalletti, Haziran ayında İtalyan Futbol Federasyonu tarafından görevden alınmıştı. O tarihten bu yana herhangi bir takımla anlaşmayan deneyimli teknik adam, Juventus’un teklifine sıcak bakıyor.

Gazzetta dello Sport’un haberine göre Spalletti, Suudi Arabistan ve Türkiye’den gelen yüksek ücretli teklifleri geri çevirdi. Juventus’un sunduğu proje ve Serie A’ya geri dönme fikri, Spalletti’yi cezbetmiş durumda.

Tuttosport’un haberine göre Juventus, Spalletti’ye sezon sonuna kadar bir sözleşme teklif edecek. Takımın Şampiyonlar Ligi bileti alması durumunda, sözleşmede 2026 yazına kadar geçerli olacak bir uzatma opsiyonu bulunacak.

Alternatif adaylar hazır bekliyor

Taraflar anlaşmaya varamazsa, Juventus’un alternatif planı da hazır. Roberto Mancini ve Raffaele Palladino’nun isimleri, Comolli’nin kısa listesindeki diğer adaylar arasında yer alıyor.

Spalletti’nin göreve gelmesi durumunda Juventus’un yeniden yapılandırma süreci hız kazanacak. Takım, Serie A’daki kötü gidişata son vermek ve Şampiyonlar Ligi hedefini sürdürmek için tecrübeli teknik adamın liderliğine güveniyor.