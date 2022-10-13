Hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklenen başarıları yakalayamayan Juventus'ta başarısızlığın faturası çok ağır oldu.

Serie A'da dokuz hafta sonunde lider Napoli'nin 10 puan gerisine düşen ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını mucizelere bırakan Juventus'ta son yıllarda yaşanan başarısızlıklar dikkat çekiyor.

Massimiliano Allegri'nin takımı üç yıl içinde iki Şampiyonlar Ligi finaline taşımasının ardından Avrupa'nın en iyi takımı olabilmek için kesenin ağzını açan İtalyan devi, parayla saadeti bir türlü yaşayamadı.

Gelir-Gider farkı büyük

Son beş sezonda transfere 1 milyar 68 milyon euro harcayan Juventus, buna karşılık sattığı oyunculardan 618 milyon euro'luk gelir elde ederken, 455 milyon euro'luk açık beklenen Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırmaya yetmedi.

Öte yandan özellikle pandemi döneminde ekonomik olarak sarsılan Juventus'un teknik direktör Allegri ile yolları ayırmamasının sebebinin deneyimli çalıştırıcının yüksek tazminatı olduğu öne sürüldü.

Beşi Juventus'ta olmak üzere altı Serie A şampiyonluğu bulunan 55 yaşındaki Allegri, Maurizio Sarri ve Andrea Pirlo ile geçen iki yıllık aranın ardından Juventus'a geri dönmüş ancak beklenen başarılarının kazanılmasını sağlayamamıştı.

İkinci Allegri döneminde henüz bir kupa kaldıramayan Juventus, geçtiğimiz sezonu şampiyon Milan'ın 16 puan gerisinde dördüncü sırada tamamlamış ve zor da olsa Şampiyonlar Ligi bileti almıştı.