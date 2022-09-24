Serie A'da sezona çok kötü başlayan Juventus'ta beklenen teknik direktör değişikliğinin yaşanmama nedeni tamamen duygusal!

Serie A'da sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan ve yedi hafta sonunda lider Napoli'nin yedi puan gerisinde sekizinci sırada yer alan Juventus, oldukça sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne beklenenden çok daha erken veda eden Juventus, mali açıdan tarihinin en kötü sezonunu geride bırakmasıyla dikkat çekiyor.

Agnelli ailesinin sahibi olduğu kulüp, İtalyan basınıdnan Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre son dönemde 254,3 milyon euro zarar etti ve asırlık tarihinin en sert düşüşünü yaşadı. 2017-2018 sezonundan bu yana her sezon ekonomik olarak zarar eden İtalyan devi içinde bulundyğu zorlu durumdan ötürü teknik direktör Massimiliano Allegri ile yolları ayıramıyor.

Allegri ile yolların ayrılması ardında deneyimli teknik direktöre 36 milyon euro ödemesi gerekecek olan Juventus, zaten ekonomik açıdan zorlu bir dönemden geçerken, yeni bir devasa gideri göze alamıyor. Juventus'taki ikinci dönemine büyük umutlarla başlayan deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon dördüncülükle hayal kırıklığı yaşamıştı.