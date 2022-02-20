Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın soyunma odasının bölündüğü iddialarının ardından Kırmızı Şeytanların birlik olduğuna yönelik bir açıklama yaptı.

Portekizli yıldızın, takım kaptanı Harry Maguire ile arasında kaptanlık problemi olduğuna dair söylentiler vardı.

Bu nedenle ikili arasında bir güç mücadelesi olduğu yönünde birçok haber yapıldı.

Maguire’ın, kaptanlığını beğenmeyen Ralf Rangnick'in Ronaldo'yu resmi olarak lider yapmak istediği iddia edildi.

Ancak, tüm bu söylentiler üzerine Leeds maçının ardından United’ın Portekizli yıldızı, odaklarını Şampiyonlar Ligi’ne verdiklerini ve çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ronaldo, yeniden yola çıktıklarını ve şu anda birlik olma zamanı olduğuna vurgu yaptı.

Ne söylendi?

Ronaldo, pazar günü Twitter'da takımın Leeds United karşısında aldığı galibiyetin ardından takımda bir problem olmadığı konusunda ısrar etti.

"Odağımızı Şampiyonlar Ligi'ne çevirmeden ve Madrid'e gitmeden önce çok önemli bir Premier Lig galibiyeti aldık.

“Yeniden yola çıkıyoruz ve birlik oluyoruz!”

Very important Premier League win before we change our focus to the Champions League and head to Madrid. Back on track! We stand United!💪🏽 pic.twitter.com/1H6mrVqTt2 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 20, 2022

Leeds-United maçında neler oldu?

Kırmızı Şeytanlar, pazar günü Leeds United’ı 4-2 yenerek Premier Lig'in ilk dört içindeki yerini korudu.

Maguire, kornerden gelen ortayı gole çevirerek Old Trafford’daki açılış golünü kaydetti. Ardından Bruno Fernandes aradaki farkı ikiye çıkardı.

Leeds, ikinci yarının ilk 10 dakikasında Rodrigo ve Raphinha'nın golleriyle beraberliği yakaladı.

Ancak; Fred ve Anthony Elanga maçın ilerleyen dakikalarında United adına üç puanı kazandıran golleri attı.

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