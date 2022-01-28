Parma'nın kalecisi Gianluigi Buffon, futbol oynamaya neden devam ettiğini merak edenler için Dünya Kupası'nı bahane olarak gösterdiğini söyledi.

Juventus'un eski yıldızı, 1994 yılında başladığı futbolculuk kariyerinde İtalyan ekibiyle 10 Serie A şampiyonluğu yaşarken 2006'da ülkesiyle Dünya Kupası'nı kaldırdı.

Buffon yaşına rağmen futbol oynamaya devam etmesine gerekçe olarak geçtiğimiz aylarda Dünya Kupası hayalini göstermişti ancak şimdi bir itirafta bulunuyor.

Gianluigi Buffon ne söyledi?

La Gazzetta dello Sport'a konuşan İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, Dünya Kupası'nı bahane olarak gösterdiğini söyledi.

"Katar'da Dünya Kupası'nda oynamayı hala umuyor musun?" sorusuna Buffon şu yanıtı veriyor: "Hayır, artık değil."

"Neden futbol oynamaya devam ettiğimi merak edenler için Dünya Kupası'nı bahane ettim. Gerçek şu ki, devam ediyorum çünkü başkalarının yapmadığı şeyleri yapıyorum."

"Ancak dinamiklerim Katar'ın imkansız bir hayal olduğunu anlamamı sağlıyor. Roberto Mancini akıllı bir adam, seçimlerine saygı duymalıyım."

"Sadece üç yıl önce konuştuk ancak takımı korumak için en uygun olanı tercih etmesi gerekiyor. Güçlü kalecilerimiz var."

"İtalya, Dünya Kupası'na gidemezse sonraki turnuvalarda oynayabilirim. 48 yaşında hala formda olursam şaşırmam. Michael Jordan 50 yaşına kadar göz ardı edilemezdi ve ben onu anlıyorum. Günün sonunda sahada oluruz."

Buffon, Mario Balotelli'nin dönüşü hakkında ne düşünüyor?

İtalyan kaleci, uzun bir aranın ardından İtalya Milli Takımı'na dönüş yapan Mario Balotelli hakkında Roberto Mancini'ye güvenmek gerektiğini söylüyor:

"Zor ancak Mancini'ye güvenmeliyiz. Bir mantığı var, doğruda yanlış da olsa bir mantık ile hareket etti."

İtalya'yı ne bekliyor?

İtalya, Dünya Kupası elemeleri play-off turu kapsamında 24 Mart'ta Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

İtalya'nın Kuzey Makedonya'yı mağlup etmesi halinde play-off'ta rakibi Portekiz - Türkiye maçının galibi olacak.

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