Sahalarda, son derece ender görülecek bir olay yaşandı...

NE OLDU? Lecco Teknik Direktörü Luciano Foschi, üçüncü kademe A Grubu maçında Cristian Bunino'yu yedek kulübesinden çıkarma zamanının geldiğine karar verdiğinde önünde koca bir 73 dakika vardı.

Ne yazık ki 26 yaşındaki oyuncu, henüz sahaya adımını atamadan sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Çünkü oyuna girmek için hazırlık yaptığı sırada, yardımcı hakem tarafından bazı maskaralıklar yaptığı fark edildi.

BÜYÜK RESİM: Bunino, neyin peşinde olduğunu gizlemek için elinden geleni yaptı, ancak maç görevlileri durumu hemen fark etti ve oyuncu sahadan ihraç edildi.

Çünkü Bunino, hazırlandığı sırada saha kanarına çişini yaparken görevliler tarafından görüntülendi.

NE SÖYLEDİLER: Gazzetta dello Sport, Koç Foschi'nin şunları söylediğini bildirdi:

“Kurallar bu ve uygulanmaları gerekiyor. Ama yetkililerin sağduyulu davranacağını umuyordum, çünkü kimseyi gücendirmedi, kimse görmedi ki.

"Sarı kart bekliyordum, ama olmadı. Ya Bunino? Bana göre, ne olacağını bile bilmiyordu!"

SIRADA NE VAR? Söz konusu maç 0-0 sona erdi ve Juventus'un eski forveti Bunino, çarpıcı yeteneklerini sahaya sunamadan oyundan atılmış oldu.

Ve şimdi, sıra dışı suçundan dolayı cezasını çekmek zorunda kalacak.