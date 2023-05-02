2015’ten bu yana beraber olan ve iki çocukları bulunan çift, gizli bir törenle yaşamlarını birleştirdi.

Juventus’un eski başkanı Andrea Agnelli, aralarında Pavel Nedved’in de bulunduğu 40 kişilik davetli listesiyle düzenlenen bir törenle, Türk sevgilisi Deniz Akalın ile gizlice evlendi.

2015 yılından bu yana birlikte olan çiftin Livia Selin ve Vera Lin adında iki kızı bulunuyordu. 29 Nisan’da Perugia eyaletinde küçük bir kasaba olan Lisciano Niccone'de evlenen çiftin nikah törenine en yakınları katıldı.

Çiftin evliliğinin ardından İtalya’dan ayrılması beklenirken, Agnelli çiftinin ve çocuklarının yaşamlarına Hollanda’da devam etmesi bekleniyor.

Hollanda'ya yerleşiyorlar

İtalyan basınında yer alan haberlerde göre daha önce Avrupa Süper Ligi projesiyle gündeme gelen Andrea Agnelli’nin bu projesinde kararlı olduğu ve Avrupa Süper Ligi’ne yönelik adımlarını Hollanda’da da sürdüreceği öne sürüldü.

Finansal problemler nedeniyle İtalya Futbol Federasyonu tarafından 15 puanı silinen Juventus’ta yönetim kuruluyla beraber istifasını sunan başkan Agnelli, İtalyan ekibine birçok başarı yaşatmıştı.

Son dönemde pandeminin de etkisiyle zirveye ulaşan mali problemler nedeniyle zor günler geçiren Juventus, Avrupa Süper Ligi’nin hayata geçmemesi üzerine köşeye sıkışmıştı.