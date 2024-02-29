Fransa ile Dünya Kupası zaferi yaşayan Paul Pogba, yaptığı hatanın bedelini çok ağır ödeyecek.

Serie A’da Juventus forması giyen ve devam eden doping davası nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan dünyaca ünlü yıldız Paul Pogba hakkındaki karar belli oldu. Dopingle Mücadele Savcılığı’nın Pogba hakkındaki talebi kabul edilirken, Fransız oyuncu 20 Ağustos 2023’te oynanan Udinese maçındaki testinin pozitif çıkması nedeniyle 4 yıl futboldan men cezası aldı.

Ekim ayında yapılan ikinci analizlerin de ilk sonucu doğruladığı belirtilirken, Pogba karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamış ve oyuna dahil olmamıştı. Manchester United'daki ikinci macerasının ardından 2022 yazında Juventus'a dönen Pogba'nın kariyerinin bu gelişmeyle beraber sona ermesi bekleniyor.

Yasaklı maddeyi aldığını kabul etmişti

Pogba daha önce Juventus yöneticileri ve sağlık personeli ile yaptığı görüşmede ambalajında doping uyarısı olan bir takviyeyi aldığını kabul etmişti.

Pogba’yı söz konusu tavsiyeye iten kişinin Miami’li doktor bir arkadaşı olduğu öğrenilirken, yıldız ismin aldığı maddenin ilk etapta testosteron olarak bahsedilmesine rağmen Dhea ya da dehidroepiandrosteron olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu madde Dünya Anti-Doping Ajansı'nın on yıl önce yasakladığı testosterondan daha güçlü ve modern bir androjen olarak nitelendiriliyor ve sözde ‘gençlik hormonu’ olarak biliniyor.