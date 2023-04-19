Hem saha içinde hem de saha dışında zor günler geçiren Pogba, yaşadığı olumsuzluklardan bahsetti.

Paul Pogba, iddia edilen bir gasp planı hakkında mahkemede ifade verdi ve bu olayın, sağlığını nasıl etkilediğini açıkladı.

Fransız yıldızın erkek kardeşi Mathias, kardeşinin de dahil olduğu 11 milyon Sterlin’lik bir gasp planındaki rolü nedeniyle suçlandı.



Ve üç ay süreyle gözaltında tutuldu. Pogba’nın kardeşi, Fransız yıldız hakkında iddialarda bulunduğu bir video yayımlayarak ortalığı karıştırdı.

Ne söylendi?

Juventus’un yıldızı, Fransa’daki bir mahkemede olaylarla ilgili ifade verdi ve L'Equipe tarafından bildirildiğine göre yaşanan bu olayın, kendisini hem saha içinde hem de saha dışında nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

Pogba, ”Bütün bunları uzun süre kimseye söyleyemedim ve sonra açıkladım.



“Bu olayın vücudumda, özellikle de sakatlanmalarıma büyük bir etkisi oldu.



"Fransa Milli Takımı’ndaki menajerimle de bu konuyu paylaştım” dedi.

Orta saha oyuncusu, silah zoruyla tehdit edildiğini ve maskeli bir çeteye 100.000 Euro ödediğini söyledi.



Ancak, kendisine karşı yapılan tehditler devam etti ve Pogba, bunların arkadaşlarına ve ailesine zarar vereceğinden korktu.

Pogba, sakatlığı nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nı kaçırdı ve Juventus'a geri dönüşü adeta bir kabus gibi oldu.

Fransız orta saha, eski kulübüne döndüğünden beri sadece 4 maçta sadece 46 dakika oynayabildi.



Teknik direktör Massimiliano Allegri'nin 90 dakika oynayamayacağını düşündüğü Pogba, önümüzdeki yaz transfer döneminde takımdan ayrılabilir.



Fransız yıldız, büyük beklentilerle İtalya’nın yolunu tutmasına rağmen saha içinde ve dışında olumsuz bir izlenim verdi.