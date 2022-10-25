Juventus'un borsa manipülasyonu yaptığı iddiası sebebiyle yürütülen ön soruşturma tamamlandı

Torino Savcılığı, Juventus'un borsa manipülasyonu yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturmanın ön bulgularını paylaştı.

Kulübün mali kayıtları incelendi.

Ön soruşturma sonuçlandı.

NELER OLDU? Juventus; Federico Chiesa, Alvaro Morata ve Weston McKennie gibi isimlerin de dahil olduğu 2018-2020 yılları arasındaki bazı transferlerde yanlış muhasebe bilgileri ve borsa manipülasyonları yaptığı iddiası sebebiyle soruşturma altındaydı.

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Torino Savcılığı, Juventus yönetim kurulunu, Andrea Agnelli'yi ve kulüp efsanesi Pavel Nedved'i bilgilendirdikten sonra soruşturmaya dair bulguları açıkladı.

Açıklamada, "Herhangi bir mali akış sağlamayan, o anın bütçe ihtiyacını karşılamak için keyfi bir şekilde taraflarca belirlenen kambiyo işlemleri kurmaca kabul edildi." ifadeleri yer aldı.

BÜYÜK RESİM: Geçtiğimiz Aralık ayında mali polis teşkilatının kulüpte arama yapması sonrasında Torino Savcılığı, Juventus'un 2018/2020 yılları içinde Milano Borsası'na yanlış bilgi verdiği öne sürmüştü.

Juventus'un transfer kazançlarıyla gerçek dışı rakamlar yaratarak kulübün 203 milyon Euro zararını gizlediği iddia edilmişti.

The Times'da yer alan habere göre zarar 339 milyon Euro değil 542 milyon Euro olmalıydı. Savcılar, Juventus'un transferler konusunda yanlış bilgi verip vermediğinin de inceleneceğini belirti.

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JUVENTUS İÇİN SIRADA NE VAR? Juventus'un suçlu olduğu kanıtlanırsa, UEFA olası kural ihlalinin ciddiyetine bağlı olarak kulübe önemli yasakları ve para cezalarını kapsayan bir dava açmak zorunda kalabilir.

Juventus tüm bu sorunlar bir kez daha gündemdeyken bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşacak.