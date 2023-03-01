Kylian Mbappe, AC Milan'ı gelecekte İtalya'ya transfer olması halinde imza atacağı "tek" Serie A takımı olarak seçti.

NE OLDU? Mbappe, Serie A devi AC Milan'a olan sevgisini açıkladı. Ancak Paris Saint-Germain'de kazançlı bir sözleşmeye bağlı olduğu için yıldız futbolcunun San Siro'ya ansızın transfer olması pek olası görünmüyor. Ayrıca Mbappe, PSG'den ayrılacak dahi olsa Real Madrid veya Premier Lig'in büyükleri, onun en muhtemel transfer noktaları olacak.

NE SÖYLEDİ? PSG'nin yıldızı, Paris'teki 'FIFA Best' ödül töreninde Serie A'ya gelmesini isteyen bir taraftara şunları söyleyerek Rossoneri'ye olan düşkünlüğünü yineledi: "Gelirsem, sadece AC Milan!"

DAHA BÜYÜK RESİM: Mbappe daha önce Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte Milan'a olan tutkusundan şu sözlerle bahsetmişti: "Milan ile özel bir bağım var. Çocukken İtalyan bir dadım vardı ve onun ailesiyle, tüm Milan taraftarlarıyla çok zaman geçirdim. Bu yüzden onlar sayesinde Rossoneri için tezahürat yaptım ve birçok Milan maçı izledim."

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SIRADA NE VAR? PSG, Mbappe'yi 2024'e kadar sürecek bir sözleşmeyle kulübe bağladı. Fransız yıldız kontratı sona erdikten sonra ya Paris'te kalmaya karar verecek ya da yeni bir maceraya atılacak.