Juventus'u elerse Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazanacak?

Avrupa futbolunun en büyük vitrini UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kritik aşamaya girerken Galatasaray, hem sportif hem de ekonomik açıdan sezonun en önemli virajlarından birine çıkıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalabilmek için play-off aşamasında Juventus ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin sonucu yalnızca tur atlayan takımı değil, aynı zamanda kulübün Avrupa gelir tablosunu da doğrudan etkileyecek.

Lig aşaması Galatasaray’a milyonlar kazandırdı

Lig etabını 20. sırada tamamlayan Galatasaray, aldığı sonuçlarla UEFA’dan önemli bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılı kulübün bu sezonki Avrupa kazancı şimdiden yaklaşık 42.5 milyon euro'ya ulaştı.

Gelir kalemleri ise şöyle şekillendi:

Katılım payı: 18.62 milyon euro

Galibiyet primleri: 6.3 milyon euro

Beraberlik primi: 700 bin euro

Lig sıralaması geliri: 5.08 milyon euro

Yayın havuzu payı: 8.41 milyon euro

Kulüp katsayısı geliri: 2.42 milyon euro

Play-off turu bonusu: 1 milyon euro

Toplam kazanç: 42.53 milyon euro Şampiyonlar Ligi Galatasaray GAL 17 Şub 2026 12:45 Juventus JUV

Toplamda elde edilen bu rakam, kulübün sezon bütçesinde önemli bir yer tutuyor.

Son 16 bileti 50 milyon euro barajını aşıracak

Galatasaray’ın Juventus engelini aşması halinde finansal tablo daha da büyüyecek. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda 11 milyon euro ek gelir elde ederek toplam UEFA kazancını 50 milyon euro seviyesinin üzerine taşıyacak.

Şampiyonlar Ligi’nde başarı geldikçe ödül havuzu da ciddi biçimde artıyor.

Son 16 sonrasında dağıtılacak performans primleri şu şekilde:

Çeyrek final: 12.5 milyon euro

Yarı final: 15 milyon euro

Final: 18.5 milyon euro

Şampiyonluk bonusu: 6.5 milyon euro

Bu tablo, Galatasaray’ın Juventus karşısında alacağı sonucun yalnızca sportif değil, kulübün ekonomik geleceği açısından da büyük önem taşıdığını ortaya koyuyor.