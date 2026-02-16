Juventus'u elerse Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazanacak?

Avrupa futbolunun en büyük vitrini UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kritik aşamaya girerken Galatasaray, hem sportif hem de ekonomik açıdan sezonun en önemli virajlarından birine çıkıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalabilmek için play-off aşamasında Juventus ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin sonucu yalnızca tur atlayan takımı değil, aynı zamanda kulübün Avrupa gelir tablosunu da doğrudan etkileyecek.
Lig aşaması Galatasaray’a milyonlar kazandırdı
Lig etabını 20. sırada tamamlayan Galatasaray, aldığı sonuçlarla UEFA’dan önemli bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılı kulübün bu sezonki Avrupa kazancı şimdiden yaklaşık 42.5 milyon euro'ya ulaştı.
Gelir kalemleri ise şöyle şekillendi:
- Katılım payı: 18.62 milyon euro
- Galibiyet primleri: 6.3 milyon euro
- Beraberlik primi: 700 bin euro
- Lig sıralaması geliri: 5.08 milyon euro
- Yayın havuzu payı: 8.41 milyon euro
- Kulüp katsayısı geliri: 2.42 milyon euro
- Play-off turu bonusu: 1 milyon euro
Toplam kazanç: 42.53 milyon euro
Toplamda elde edilen bu rakam, kulübün sezon bütçesinde önemli bir yer tutuyor.
Son 16 bileti 50 milyon euro barajını aşıracak
Galatasaray’ın Juventus engelini aşması halinde finansal tablo daha da büyüyecek. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda 11 milyon euro ek gelir elde ederek toplam UEFA kazancını 50 milyon euro seviyesinin üzerine taşıyacak.
Şampiyonlar Ligi’nde başarı geldikçe ödül havuzu da ciddi biçimde artıyor.
Son 16 sonrasında dağıtılacak performans primleri şu şekilde:
- Çeyrek final: 12.5 milyon euro
- Yarı final: 15 milyon euro
- Final: 18.5 milyon euro
- Şampiyonluk bonusu: 6.5 milyon euro
Bu tablo, Galatasaray’ın Juventus karşısında alacağı sonucun yalnızca sportif değil, kulübün ekonomik geleceği açısından da büyük önem taşıdığını ortaya koyuyor.