Bu sezon yaptığı transferlerle kabuk değişimine giden Juventus savunmasını Torino'nun Brezilyalı stoperine emanet edecek.

Matthijs de Ligt'in Bayern Münih'e transferinin ardından stoper arayışlarına başlayan Juventus, aradığı ismi Serie A'da buldu. İtalyan devi Torino forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Gleison Bremer'i 42 milyon euro ve 5 milyon euro'luk çeşitli bonuslar karşılığında kadrosuna kattı. Bremer sağlık kontrolünün ardından yeni takımına imza atacak.

Torino'nun Çek ekibi Mlade Boleslav ile oynadığı hazırlık maçının kadrosuna dahil edilmeyen Bremer, Juventus'ta yılda 5 milyon euro kazanacak. Haftalar boyunca adı Inter ile de anılan Bremer, geride bıraktığımız sezonda Serie A'nın en dikkat çeken savunma oyuncularından biri olmayı başarırken, 33 karşılaşmada güç gol kaydetmeyi başarmıştı.

Dördüncü transfer olacak

2018-2019 sezonunda transfer olduğu Torino'daki istikrarıyla göz dolduran 25 yaşındaki oyuncu son üç sezondur takımının en önemli oyuncularından biri olmayı başardı. Daha önce ülkesinin Atletico Mineiro takımında top koşturan Bremer'in Juventus'a transferinin ardından kısa bir süre içerisinde Brezilya Milli Takımı'ndan da davet alması bekleniyor.

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Bremer transferin resmiyet kazanmasının ardından Juventus'un bu yaz Andrea Cambiaso, Angel Di Maria ve Paul Pogba'nın ardından yaptığı dördüncü transfer olacak. Massimiliano Allegri'nin takımı daha önce Matthijs de Ligt'ı 67 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e satarken, milli oyuncu Merih Demiral'i de 20 milyona Atalanta'ya göndermişti.

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