Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta sekiz oyuncunun biletini kesti

Son dört sezondur Serie A şampiyonluğunu kazanamayan Juventus daha önce üst üste dokuz İtalya şampiyonluğu yaşamış ve yaz başında Massimiliano Allegri'nin yerine Motta'yı getirmişti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Chiesa, Juventus'un transfer döneminde satmak istediği sekiz oyuncudan biri ve kulüp yeni transferler için kaynak yaratmaya çalışıyor.

Motta, Brest'le oynanan ve 2-2 biten sezon öncesi hazırlık maçının ardından düzenlediği basın toplantısında söz konusu oyuncular için, "Projeden çıktılar ve yeni bir kulüp bulmaları gerekiyor" demişti.

Ayrılması istenen oyuncular

Juventus ayrıca Mattia De Sciglio, Daniele Rugani, Filip Kostic ve Hans Nicolussi-Caviglia'nın da kalıcı olarak ayrılmasını istiyor. Leeds'in eski orta saha oyuncusu Weston McKennie ve bir dönem Liverpool'a da kiralanan Arthur Melo'ya da katılacakları yeni takımlar aramaları söylendi.

Bu arada Juventus bu yaz Lille'den Khephren Thuram ve Verona'dan Juan Cabal ile de sözleşme imzaladı. Ayrıca eski Manchester United'lı Jean-Clair Todibo için de yarışta oldukları öğrenildi.