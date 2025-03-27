Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli hocası Jose Mourinho'ya İtalya'dan talip var.

Serie A devi Juventus'un yüzde 8'lik hisselerini satın alan Tether CEO'su Paolo Ardoino, teknik direktör olarak Jose Mourinho'yu görmek istediğini vurguladı.

Ne söylendi?

TeleLombardia'ya konuşan Ardoino, "Kulübün yeniden doğuşunu sağlamak istiyoruz. Benim sloganım 'Juventus'u yeniden muhteşem yapalım', Juve'yi geçmişteki ihtişamına geri döndürmek istiyoruz. Gelecekte yönetimle işbirliği yapmayı umuyoruz. Juventus'un hisselerini spekülasyonlar yapmak için almadık." dedi.

Doğduğundan beri Juventus taraftarı olduğunu belirten Ardoino, "Şu anda değerinin çok altında olan ama bize mutluluk verecek bir futbol kulübüne yatırım yaptık. Juventus'ta Mbappe'nin oynamasını istiyorum. Genç oyunculara da yatırımlar yapmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

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Juventus efsanelerini yeniden kulüpte görmek istediğini vurgulayan Ardoino, "Zidane ve Del Piero, ben çocukken en sevdiğim oyuncularda. Onları gelecekte tekrar Juventus'ta, kulübün içinde görmeyi çok isterim." ifadelerini kullandı.

Mourinho itirafı!

Thiago Motta'nın yerine Igor Tudor'un teknik direktörlük görevine getirilmesini değerlendiren Ardoino, "Gerçekten çok iyimserim. Umarım Juventus, Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşır. Ben, Jose Mourinho'yu istiyorum. Ama Şampiyonlar Ligi hedefimize ulaşırsak; o zaman 'Jose Mourinho Juventus'un teknik direktörü olsun' demem. Ekonomik kaynak sıkıntımız yok" dedi.