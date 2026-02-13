Juventus'tan gönderilen Igor Tudor'un yeni adresi belli oldu

İngiltere’de sezonun dikkat çekici teknik direktör değişimlerinden biri gerçekleşmek üzere. İtalya’da kısa süren bir maceranın ardından görevinden ayrılan Igor Tudor’un, Tottenham Hotspur ile anlaşma aşamasına geldiği bildirildi.

Tottenham’dan Hızlı Hamle

Premier Lig’de istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine giden Tottenham, Thomas Frank ile yollarını ayırdı. BBC'de yer alan bilgilere göre Londra temsilcisi, takımın başına sezon sonuna kadar Igor Tudor’u getirme kararı aldı.

Juventus Sonrası Yeni Sayfa

2025-2026 sezonuna Juventus’ta başlayan Hırvat teknik direktör, 11 karşılaşmada alınan sonuçların beklentilerin altında kalması üzerine görevden alınmıştı. Tudor’un kısa sürede Premier Lig’e dönmesi, Avrupa futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Görüşmelerde Sona Doğru

Transfer kulislerine göre Tottenham yönetimi, yeni teknik direktör arayışları kapsamında Tudor ile doğrudan temas kurdu ve sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme önerdi. Deneyimli çalıştırıcının ekibiyle birlikte teklifi değerlendirdiği ve tarafların anlaşmaya oldukça yakın olduğu ifade ediliyor.

Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

Dalgalı Sezon Kararı Hızlandırdı

Tottenham’ın bu kararı almasında takımın lig performansı belirleyici oldu. Avrupa’da yoluna güçlü şekilde devam eden Londra ekibi, ligde alt sıralara yaklaşınca yönetim teknik heyette değişikliğe gitme kararı aldı. Kulübün, kritik fikstür öncesinde yeni teknik direktörün takımı devralmasını istediği belirtiliyor.

Tudor’un Kariyer Yolculuğu

Teknik direktörlük kariyerine Hajduk Split’te başlayan Igor Tudor; PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, Verona ve Marsilya gibi kulüplerde görev alarak geniş bir Avrupa deneyimi kazandı.

Tudor’un göreve gelmesiyle birlikte Tottenham’da sezonun kalan bölümünde nasıl bir performans sergileneceği merakla bekleniyor.