Bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran Hırvat teknik direktör, eski takımına geri dönebilir.

Teknik direktörlük kariyerinin ilk yıllarında Türkiye’de Karabükspor ve Galatasaray’ı çalıştıran Hırvat teknik adam Igor Tudor’un Juventus’un yeni teknik direktörü olabileceği öne sürüldü.

İtalyan devini UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finaline taşıyan Max Allegri’nin geleceği belirsizliğini korurken, Tuttosport ve La Gazzetta dello Sporti, Tudor’un alternatiflerden biri olabileceğini öne sürdü.

Juventus’un öncelikli hedeflerinin Antonio Conte ve Zinedine Zidane olacağı belirtilen haberlere göre, kulübün son dönemdeki ekonomik durumu her iki teknik direktör de Juventus’tan uzaklaştırıyor.

Pirlo'nun yardımcılığını yaptı

Bu iki teknik direktörün mali taleplerini karşılaşması zor görünen Juventus, Marsilya’da oldukça iyi bir sezon geçiren unutulmaz oyuncusu Tudor’un durumunu yakından takip ediyor.

Daha önce Juventus’ta uzun yıllar top koşturan Tudor, kulübe sonrasında Andrea Pirlo’nun yardımcısı olarak dönmüştü. 45 yaşındaki Hırvat çalıştırıcının Marsilya ile 2024 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

Serie A’da daha önce de görev yapan Tudor, bu ligde Verona ve Udinese takımlarını çalıştırarak, İtalyan futbolunda dikkat çeken bir iz bırakmayı başarmıştı.