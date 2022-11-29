Juventus'ta usulsüzlük toplu istifa getirdi: Başkan Andrea Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved ve Genel Müdür Maurizio Arrivabene görevini bıraktı

İtalyan devi, kaos dolu süreçlerden bir türlü kurtulamıyor.

GOAL, Juventus yönetim kurulunun tamamının kulüpten istifa ettiğini öğrendi.

Başkan Andrea Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved ve Genel Müdür Maurizio Arrivabene gibi önemli isimler, 28 Kasım akşamı yapılan olağanüstü toplantıda görevini bıraktı.

Haber, Juventus oyuncularının ve ardından teknik direktör Maurizio Sarri'nin COVID-19 salgını boyunca maaşlarını kesmeyi kabul etmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir soruşturmanın ardından geldi.

Ne oldu?

Bunu yapmayı kabul ettikten sonra, İtalyan kovuşturma makamları bazı usulsüzlükler buldu ve daha yakından incelemeye başladı, bu da iki yıl sonra toplu istifaya yol açtı.

Agnelli, Juventus'ta 12 yıl başkanlık yaptı, ilk olarak 2010'da bu rolü üstlendi ve Juve'ye arka arkaya dokuz Serie A şampiyonluğu kazandırarak İtalya'da harika bir seri yakaladı.

Bir kulüp efsanesi olan Nedved, aynı yıl yönetim içerisinde yer aldı ve oyunculuk kariyerinin son sekiz yılını Juventus'la geçirerek 2015'te başkan yardımcısı oldu.

Öte yandan Arrivabene, 2019'da Formula 1'in en değerli takımı Scuderia Ferrari'den ayrıldıktan sonra Torino'ya geldi.

2021'de kulübün CEO'su olarak atandı, ancak 2012'den beri kulübün yönetim kurulunun bir parçasıydı.

Juve'de yeni bir yönetim kurulu kurulurken kulübün web sitesinde yapılan basın açıklamasına göre CEO olarak görevine devam edecek.

Açıklama ayrıca, bu yeni yönetim kurulunun 18 Ocak 2023'te yapılması planlanan bir toplantıda onaylanacağını teyit ediyor.

2010'lar boyunca elde ettikleri başarıya rağmen, Juventus Avrupa sahnesinde aynı düzeyde başarı elde edemedi.

Ve son yıllarda İtalyan futbolunun zirvesinden düşerken bu süreçlerde Milan ekipleri, iki Serie A şampiyonluğu kazandı.