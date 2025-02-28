Juventus'ta Thiago Motta'yı kovmanın faturası belli oldu

Juventus’un teknik direktörü Thiago Motta’yı sezon sonunda görevden alması halinde büyük bir mali yükümlülüğün altına girecek.

Juventus’un teknik direktörü Thiago Motta’nın geleceği belirsizliğini koruyor. Tuttosport’un haberine göre, Motta’nın sezon sonunda görevden alınması halinde Juventus’un kasasından yaklaşık 20 milyon euro çıkacak.

İtalyan teknik adam, geçtiğimiz yaz Juventus ile üç yıllık bir sözleşme imzalamıştı ve anlaşması 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak alınan kötü sonuçlar sonrası kulüp yönetimi içinde Motta’nın durumu tartışılmaya başlandı.

Juventus yönetimi toplantı yaptı

Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Perşembe günü yaptığı açıklamada Motta’nın görevden alınma riskinin olmadığını söyledi. Ancak İtalyan basını, sezonun son bölümünde Juventus’un oyun tarzını ve takım içindeki uyumu geliştirmesi gerektiğini belirtiyor.

Hafta içinde Juventus Başkanı Gianluca Ferrero, CEO Maurizio Scanavino, Sportif Direktör Giuntoli ve Motta, Empoli karşısında alınan “utanç verici” Coppa Italia yenilgisinin ardından acil bir toplantı gerçekleştirdi.

Motta, Empoli’ye penaltılarla elendikleri maçın ardından hem kendisini hem de oyuncularını sorumlu tuttuğunu açıklamıştı.

İtalyan basınına göre Juventus, Motta’nın ayrılığı halinde dört teknik direktör üzerinde duruyor. Öne çıkan isimler ise Antonio Conte ve Gian Piero Gasperini olurken, Igor Tudor ve Roberto Mancini de listede yer alıyor.