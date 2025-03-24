Juventus’ta kriz: Seni seçtiğim için kendimden utanıyorum!

Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli’nin, teknik direktör Thiago Motta’ya “Seni seçtiğim için utanıyorum” dediği iddia edildi.

Juventus'ta teknik direktör Thiago Motta görevini Igor Tudor'a devrederken, La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, sportif direktör Cristiano Giuntoli’nin Motta’ya sert bir çıkış yaptı ve “Seni seçtiğim için utanıyorum” dedi.

Bu gelişme, Sportitalia direktörü Alfredo Pedullá'nın Motta'nın görevden alındığını ve bu kararın kendisine telefonla bildirildiğini öne sürmesinden hemen sonra ortaya çıktı.

Thiago Motta şu anda milli maç arası nedeniyle ailesiyle birlikte Portekiz’de vakit geçiriyor.

Giuntoli desteğini geri çekti

Motta’ya verilen destek çok kısa sürdü. Juventus, geçtiğimiz hafta Fiorentina’ya 3-0 mağlup olduktan sonra Giuntoli’nin kameralar karşısında Motta’ya destek verdiği görülmüştü. Ancak, bir hafta içinde kulislerde yaşananlar bu desteğin hızla geri çekildiğini ortaya koydu.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Motta ile kulüp CEO’su Maurizio Scanavino arasında gerçekleşen yüz yüze görüşmede ortam oldukça gergin geçti. Bu toplantıda Giuntoli’nin Motta’ya doğrudan “Seni seçtiğim için utanıyorum” dediği ileri sürüldü.

İstifa baskısı mı var?

Bu açıklamanın perde arkasında Juventus’un Motta’yı istifaya zorlayarak tazminat ödemekten kaçınmak istemesi yatıyor olabilir. Çünkü teknik adamın görevden alınması kulübe ciddi bir mali yük getirebilir.

Juventus'un başına sadece sekiz ay önce getirilen Thiago Motta'nın, sezon başında Bolognalı başarılı kariyeri sonrası Torino ekibine büyük umutlarla transfer edilmişti. Ancak alınan sonuçlar ve takımın düşen performansı sonrası kulübün sabrı tükenmiş gibi görünüyor.