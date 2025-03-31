Juventus'ta Kenan Yıldız seferberliği başladı: Her türlü fedakarlık yapılacak!

Exor’un desteği ve Şampiyonlar Ligi umudu, Juventus’un Kenan Yıldız’ı elde tutma stratejisinde belirleyici olacak.

Juventus, Avrupa’nın dev kulüplerinin yoğun ilgisine rağmen 19 yaşındaki yetenekli oyuncusu Kenan Yıldız’ı takımda tutmakta kararlı. Kulübün sahibi Exor’un mali desteği ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma ihtimali, bu planın temel taşlarını oluşturuyor.

Igor Tudor yönetimindeki ilk maçta Genoa’ya karşı harika bir solo gol atan Yıldız, hem tribünleri hem de kulüp yönetimini kendine bir kez daha hayran bıraktı. Juventus, bu performansın ardından genç oyuncunun gelişimini Allianz Stadyumu’nda sürdürmesini istiyor.

Premier Lig kulüpleri peşinde

Kenan Yıldız’ın Manchester United, Arsenal ve Liverpool gibi İngiliz devlerinin radarında olduğu biliniyor. Özellikle menajeri Jorge Mendes’in bu kulüplerle iletişimde olduğu ve yaz aylarında bir transfer için zemin yokladığı öne sürülüyor.

Ancak İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport ve Tuttosport’a göre Juventus, Genoa karşısında sergilediği üst düzey performansın ardından oyuncuyu satma planlarını askıya aldı. Kulüp, Yıldız’ı jenerasyonunun en önemli yeteneklerinden biri olarak görüyor ve onun üzerine bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor.

Exor’dan finansal destek

Exor’un sağlayacağı ve toplamda 110 milyon euroya kadar çıkabilecek 15 milyon euroluk sermaye artırımı, Juventus’un oyuncu satışına ihtiyaç duymadan kadrosunu koruyabilmesini sağlayacak. Ancak bu stratejinin tam anlamıyla işlemesi, kulübün Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmesine bağlı.

Eğer Juventus Devler Ligi bileti alırsa, Yıldız gibi değerli oyuncuları elinde tutması daha kolay hale gelecek. Aksi takdirde kulüp, bazı oyuncularını satmak zorunda kalabilir.

İlk satış adayları belirlendi

Tuttosport’a göre Juventus, öncelikli olarak Kenan Yıldız’ı değil, Andrea Cambiaso ve Douglas Luiz gibi oyuncuları satış listesine koyacak. Özellikle Manchester City ile adı anılan Cambiaso’nun, gelir elde etmek için kullanılabilecek bir oyuncu olduğu ifade ediliyor.

Kenan Yıldız’ın Juventus’taki geleceği, sadece sportif performansa değil, aynı zamanda kulübün finansal durumuna ve Avrupa kupalarındaki başarısına bağlı olacak gibi görünüyor.