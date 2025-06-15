Juventus'ta Kenan Yıldız'a Comolli piyangosu vurdu!

Kenan Yıldız Juventus ile olan sözleşmesini 2030’a kadar uzatarak maaşını ikiye katlayacak.

Juventus, genç yeteneği Kenan Yıldız’ı kadroda uzun vadeli bir lider olarak görmeye devam ediyor. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, kulüp yıldız oyuncusuna bir yıl önce imzaladığı yeni sözleşmeye rağmen bir kez daha iyileştirilmiş bir kontrat sunmaya hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Juventus yönetimi Kenan Yıldız’ı “kulübün poster çocuğu” olarak görüyor. 10 numaralı forması hem İtalya’da hem de uluslararası pazarda en çok satılan formalar arasında yer alıyor.

Genç yıldızın sponsorlar ve ticari iş ortakları üzerinde de ciddi bir etkisi olduğu vurgulanıyor.

Comolli etkisiyle yeni adımlar

Damien Comolli'nin kulübün genel menajerliği görevine gelmesiyle birlikte, Yıldız’a duyulan güven daha da arttı. Juventus, 19 yaşındaki Türk milli oyuncuyu uzun yıllar kulüpte tutmak istiyor. Bu doğrultuda yeni bir sözleşme ve maaş artışı için hazırlıklara başladı.

Kenan Yıldız, 2024-25 sezonunun başında Juventus ile 2029’a kadar sürecek bir sözleşmeye imza atmıştı. Mevcut kontratı kapsamında yılda yaklaşık 1.5 milyon euro kazanan Yıldız’a, yeni sözleşmeyle birlikte 3 ila 4 milyon euro arasında bir maaş teklif edilecek.

Halihazırda dört yıl daha Juventus forması giyecek olan Yıldız için planlanan yeni sözleşme, bu süreye yalnızca bir yıl daha ekleyecek. Eğer taraflar bu yaz anlaşırsa, Yıldız 2030 yazına kadar Juventus oyuncusu olmaya devam edecek.

Kenan Yıldız, Serie A’daki performansının yanı sıra taraftarlarla kurduğu bağ ve sahadaki liderliği ile dikkat çekiyor. Juventus’un onu uzun vadeli bir yapı taşı olarak konumlandırması, kulübün yeni dönem vizyonunu da şekillendiriyor.