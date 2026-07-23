Juventus'ta kalede Spalletti'nin ilk tercihi hâlâ Martinez, ancak De Gea ihtimali de hâlâ masada

Juventus cephesinde kaleci konusu hâlâ çözüme kavuşmuş değil. Bu, son sezonun en büyük eksiklerinden birini gidermek adına kritik bir düğüm ve Şampiyonlar Ligi’ne katılımın kaçırılmasına da katkı yaptı. Luciano Spalletti’nin listesinin başındaki isim olmaya devam eden oyuncu Emiliano Martinez. Aston Villa ile yürütülen görüşmeler hiç de kolay değil ancak Sisal’in bahis analistleri iyimserliğini koruyor ve Dibu’nun Juventus’a transferine 2,00 oran veriyor.





Alternatif olarak, Tottenham’dan Guglielmo Vicario için bir ihtimal olup olmadığı netleşene kadar, David De Gea seçeneği de canlılığını koruyor; onun için oran 5,00 olarak gösteriliyor. Alisson’un İtalya’ya olası dönüşü içinse oran 6,00’ya çıkıyor. Gelecek isimden bağımsız olarak, William Hill oranları analiz edildiğinde oldukça muhtemel görünen şey Michele Di Gregorio’nun ayrılığı. Bu ihtimal 1,35 oranla değerlendiriliyor. Kısacası Juventus’un yeniden yapılanması tam da kaleden başlıyor; hedef ise son sezonun ardından kaleyi de baştan aşağı değiştirmek zorunda kalmamak.



































