Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi beklenmedik sakatlık

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın karşılaşacağı Juventus’ta kritik bir eksik kesinleşti.

İtalya Serie A’nın 25. haftasında oynanan mücadelede Inter, Juventus’u 3-2 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı. Ancak Torino ekibi için gecenin dikkat çeken gelişmelerinden biri sakatlık haberi oldu.

Emil Holm’dan Kötü Haber

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve ikinci yarıda oyuna dahil olan Emil Holm, mücadele sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada İsveçli sağ bekin sağ baldırında problem tespit edildiği duyuruldu. Sağlık ekibinin ilk değerlendirmesine göre 25 yaşındaki oyuncu en az iki hafta sahalardan uzak kalacak. Tedavi sürecinin ardından durumunun yeniden kontrol edileceği belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte Holm’un Galatasaray’a karşı forma giymesi ihtimali ortadan kalktı.

Galatasaray Maçı Öncesi Planlar Değişti

Juventus teknik ekibi, kritik Şampiyonlar Ligi randevusu öncesi savunma hattında alternatif planlara yönelmek zorunda kalacak.

Ara transfer döneminde Bologna’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Holm, Juventus formasıyla şu ana kadar iki maçta süre almıştı. Yeni takımına adapte olmaya başlayan İsveçli oyuncunun yaşadığı bu talihsiz sakatlık, hem bireysel gelişimini hem de takım planlamasını sekteye uğrattı.

Inter Derbisi Zirve Yarışını Kızıştırdı

Öte yandan Inter karşısında alınan 3-2’lik mağlubiyet, Juventus’un şampiyonluk yarışındaki şansını zayıflattı. Milano temsilcisi üç puanı hanesine yazdırırken, Juventus cephesinde hem puan kaybı hem de sakatlık moralleri bozdu.