Juventus Avrupa futbolunun son dönemdeki en heyecan verici yeteneklerinden biri olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatmak istiyor.

A Milli Takım’ın EURO 2024’teki en önemli kozlarından biri olması beklenen genç yıldız Kenan Yıldız Juventus’u alarma geçirdi. Bayern Münih’teki sözleşmesinin sona ermesinin ardından İtalyan ekibine bedelsiz olarak transfer olan Kenan’ın kontratının sonunda bir kez daha bedelsiz ayrılmaması için harekete geçen Juventus yönetimi, Kenan’ın menajeriyle bir araya geldi.



La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre Juventus’un yeni teknik direktörü Thiago Motta Barcelona altyapısından yetişmenin de getirdiği bir alışkanlıkla genç oyuncuları sahaya sürmekten çekinmeyen bir yapı kurmaya hazırlanırken, Kenan’a da büyük önem veriyor.

Borussia Dortmund ve Liverpool’un da takibinde olan genç yıldızın EURO 2024’te parlaması halinde yeni sözleşme imzalatmakta zorlanacağını düşünen Juventus Direktörü Cristiano Giuntoli yeni sözleşme görüşmelerine de bu nedenle turnuva öncesi başladı.



Kenan’ı gelecek sezon ilk 11’in dokunulmaz oyuncularından biri yapmak isteyen Motta’nın planları doğrultusunda yeni sözleşme için görüşmelere başlayan Juventus, genç oyuncunun maaşında iyileştirmeye gidecek.

10 numaralı forma verilecek

Kenan’ın 2027’de sona erecek ancak 2028’e dek bir yıl uzatma opsiyonu içeren mevcut sözleşmesindeki yıllık ücreti yaklaşık 300 bin euro ve çeşitli bonuslar içeriyor.

Genç oyuncuyla 2029’a dek sürecek yeni bir sözleşme imzalamak isteyen Juventus, her şeyden önce oyuncunun yıllık ücretinde bir iyileştirme hedefliyor.

Juventus’un planlamasında Kenan’a şu anda doping nedeniyle cezalı olan Paul Pogba’ya ait 10 numaralı formayı vermek de bulunurken, 10 numara için bir talebi olmayan Kenan’ın bu sorumluluk kendisine kulüp tarafından verilirse reddetmeyeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda Kenan için gelen 40 milyon euroluk teklifleri geri çeviren İtalyan devi, imzalayacağı yeni kontratla genç oyuncunun aklını karıştırabilecek muhtemel tekliflerin de önünü kesecek.