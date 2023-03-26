Sırp golcüyü iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı planlayan Juventus, Atalanta’nın yıldızı için şartları zorlayacak.

Serie A’da yönetimsel problemlerin ardından puan silme cezasıyla karşılaşan ve şampiyonluk yarışından kopan Juventus’ta Sırp golcü Dusan Vlahovic’in geleceği belirsizliğini koruyor. Torino ekibi yıldız ismi artık satılamaz olarak görmezken, Atalanta forması giyen Rasmus Hojlund’un siyah-beyazlı takımın yeni golcüsü olabileceği öne sürülüyor.

Vlahovic’i Ocak 2022’de Fiorentina’dan 80 milyon euro karşılığında kadrosuna katan İtalyan devinin bu sezon 18 Serie A maçında sekiz golde kalması Juventus’ta hayal kırıklığına neden olurken, iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satılması bekleniyor.

Juventus Graz'da da takip ediyordu

Calciomercato’da yer alan habere göre Vlahovic’in satılması halinde Juventus’un öncelikli transfer hedefi ise Hojlund olacak.

Oyuncuyu daha önce Sturm Graz forması giydiği dönemde de yakından takip eden Juventus, Atalanta’nın erken davranması sonucunda yıldız ismi kadrosuna katamamıştı.

Bu sezon Atalanta’da oynadığı 25 maçta sekiz gol atan Danimarkalı golcüyle yakından yakından ilgilenen çok sayıda takım olduğu bilinirken, Atalanta yönetiminin tatmin edici bir teklif alması halinde oyuncuyu satması bekleniyor.