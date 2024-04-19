Cristiano Ronaldo’ya 10 milyon euro tazminat ödemeye mahkum edilen Juventus’ta yönetimin hamle şansı azaldı.

Kariyerini Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında sürdüren Cristiano Ronaldo’nun Juventus’a karşı açtığı davayı kazanmasının yankıları sürerken, İtalyan basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. Tuttosport’ta yer alan haberde Portekizli efsaneye 10 milyon euro ödemeye mahkum edilen Juventus’un bu karar sonrasında teknik direktör tercihinde geri adım atabileceği ifade edildi.

Habere göre sözleşmesi 2025 yazında bitecek olmasına rağmen Allianz Stadyumu'nda belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalan Massimiliano Allegri’yi kovmak için 20 milyon euro tazminat ödemesi gereken Juventus, Ronaldo’nun çıkardığı fatura nedeniyle yola Allegri ile devam etme kararı alabilir.

Seriyi Pirlo bitirdi

Juventus'un önümüzdeki birkaç yıl içinde masrafları kısması gerektiği bir sır değil, bu nedenle Allegri'nin görevden alınması, Ronaldo'nun Juventus'a vurduğu son darbeye eklenecek önemli bir mali yük olarak nitelendiriliyor.

Serie A’da lider Inter’in 20 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Juventus, son şampiyonluğunu Maurizio Sarri yönetiminde yaşamış ve Andrea Pirlo’nun göreve gelmesiyle birlikte şampiyonluk serisi sona ermişti. Allegri yönetiminde geçtiğimiz sezonu yedinci sırada tamamlayan İtalyan devinin gelecek yaz teknik direktör değişikliğine gidip gitmeyeceği henüz netlik kazanmadı.