İtalyan teknik direktörle yolları ayırmaya hazırlanan Juventus’ta üç isim öne çıktı.

Yaşanan yönetimsel problemlerin de etkisiyle Serie A’da oldukça çalkantılı bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Juventus’ta teknik direktör Massimiliano Allegri’nin görevi bırakması halinde alternatif listesi hazırlandı. GOAL’ün edindiği bilgiye göre Juventus deneyimli teknik direktörle yolların ayrılması halinde Igor Tudor, Sergio Conceiçao ve Thiago Motta ile masaya oturacak.

Verona ile Serie A’da harika bir dönem geçirdikten sonra Marsilya’nın başına geçen Tudor, Andrea Pirlo’nun Juventus’un başında olduğu dönemde son olarak Karagümrük’ü çalıştıran genç teknik direktörün yardımcılığını yaparken, futbolculuk yıllarında da uzun yıllar Juventus’un formasını giymesiyle öne çıkıyor.

Tudor'un yolu Türkiye'den geçmişti

Marsilya’yı ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne taşıyan Tudor hatırlanacağı gibi Türkiye’de Karabükspor ve Galatasaray’ı da çalıştırmıştı.

Porto ile son yıllarda başarılı bir dönem geçiren Conceiçao Juventus’un ikinci adayı olurken, hayatını kaybeden Sinisa Mihajlovic’in hastalığı döneminde Bologna’nın başına geçen ve Serie A’da dikkat çeken sonuçlara imza atan Motta da üçüncü isim olarak dikkat çekiyor. Juventus’ta Allegri’nin göreve devam edip etmeyeceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.