İtalya Milli Takımı kaptanı Giorgio Chiellini, bu yaz Wembley Stadyumu'nda Arjantin'e karşı oynayacakları Finalissima Kupası’nın ardından uluslararası futbolu bırakacağını doğruladı.

Ülkesini, Euro 2020’de zafere taşıyan iyi oyunculardan birisi olan Juventus kaptanı, Kuzey Londra'da Arjantin ile oynayacakları karşılaşmanın ardından milli takımdan ayrılacak.

37 yaşındaki stoper, Avrupa başarısını Katar 2022 Dünya Kupası'nda bir zafer turu ile bitirebilirdi, ancak İtalya Milli Takımı’nın Dünya Kupası’na katılamamasından dolayı bunu başaramayacak.

Böylece, İtalyan defans son maçına İngiltere’deki karşılaşmada çıkıp milli takıma veda edecek.

Chiellini, emekliliği hakkında ne dedi?

Juventus’un, pazartesi günü Serie A'da Sassuolo karşısında 2-1'lik galibiyetinin ardından konuşan savunma oyuncusu, Londra'daki maç için şu anda iyi durumda olduğunu belirtti.

Chiellini; DAZN'e verdiği demeçte İtalya Milli Takımı’nı bırakma kararıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Kendimi İyi hissetmeye devam edersem, kariyerimin zirvesine ulaştığım Wembley'de oynayacağım ve milli takıma veda edeceğim.

“İtalya formasına, Arjantin karşılaşmasıyla veda etmek harika olur. Milli takım için bu son maçım olacak."

Chiellini'nin milli takım performansı

İlk olarak 2004'te Fiorentina'da oynadığı yıllarda 20 yaşındayken İtalya'nın formasını giydi ve Almanya’da, 2006 Dünya Kupası zaferinin ardından takımın düzenli bir üyesi oldu.

Defans oyuncusu, Dünya Kupası’ndan önce Atina 2004'te Olimpiyat Bronz Madalya’nın da sahibiydi.

Yaklaşık yirmi yıllık kariyeri boyunca, 116 maçla - sık sık kulüp ve milli takımdaki ortağı olan Leonardo Bonucci'den bir fazla ile - ülke tarihinde en çok forma giyen dördüncü oyuncu oldu.

Chiellini, daha sonra 2012'de İtalya’nın kaptanlarından birisiydi ve EURO 2012 finalinde İspanya'ya kaybeden takımın da bir parçasıydı.

Rusya 2018 Dünya Kupası'na katılamaması, görev süresi boyunca onu üzen gelişmelerden bir tanesiydi.

Ancak, geçen yaz Euro 2020’de kupaya uzanan İtalya Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden birisiydi.

Chiellini, milli takımıyla Katar 2022’de de olamayacak, ama bu durum bile onun iyi hatırlanmasının önüne geçemeyecek.

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