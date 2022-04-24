Serie A ekiplerinden Salernitana'nın Teknik Direktörü Davide Nicola, Fiorentina ile oynadıkları mücadele sırasında kendi takımına sinirlendi ve bir pozisyonda büyük bir hüsrana uğrada.

Davide Nicola, sinirine hakim olamadığı pozisyon sırasında ayakkabısını fırlattı.

Fiorentina karşısında 2-1'lik zorlu bir galibiyet almayı başaran Nicola’nın ekibi, galibiyetin coşkusunu yaşadı.

Ancak, maç sırasında durum tam anlamıyla farklıydı, çünkü Salernitana hocası taç çizgisinin hemen yanında bir pozisyonu izlerken soğukkanlılığını kaybetti.

Ne yaşandı?

Nicola’nın sinirlendiği sırada Fiorentina, Salernitana kalesini birçok pozisyonla tehdit etmeye başlamıştı.

Bu nedenle Salernitana menajeri, oyuncularına olan direktiflerini iletmek için dikkat çekmeye çalıştı ve bunun bir yolunu buldu.

Davide Nicola, maç sırasında takımı baskı yediği anlarda taç çizgisi kenarında ayakkabılarını çıkarıp sinirinden fırlattı.

Salernitana manager Davide Nicola took off his shoe and threw it in anger at his team's defending 😂



Amazing. pic.twitter.com/LIa72UmLhL — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 24, 2022

At the end of the first half, Davide Nicola was waving his shoe around at his players in frustration.



In the final minutes of the match, he was seen throwing his shoes to the ground. Superstitious? 👟



Good thing Salernitana came away with the win. 😂 pic.twitter.com/GggS5L0PgL — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 24, 2022

Maçta ne oldu?

Salernitana, Milan Duric’in attığı golle Fiorentina karşısında açılış golünü buldu ve 1-0'lık üstünlük yakaladı.

Mücadelenin henüz 9. dakikasında rakibi karşısında öne geçmeyi başaran Salernitana, dakikalar 64’ü gösterdiğinde kalesinde golü gördü.

Fiorentina adına, topu Salernitana ağlarına gönderen isim Saponara’ydı.

Riccardo Saponara, attığı golle takımına Salernitana deplasmanında beraberliği getirdi.

Ancak, maçta son sözü 79. Dakikada Federico Bonazzoli söyledi.

Bonazzoli, 79. dakikada kaydettiği golle takımına üstünlük sayısını getirdi ve Salernitana maçı 2-1 galibiyetle tamamlamayı başardı.

Bu sonucun ardından Salernitana menajeri Nicola'nın ruh hali, biraz daha iyi olacak gibi görünüyor, çünkü takımı hayati bir galibiyet aldı.

Serie A’da küme düşmeme mücadelesi veren Salernitana, 20 takımlı ligde 25 puanla 18. sırada bulunuyor.

Salernitana ile düşme hattının bir üst basamağında bulunan ve bir maç fazlası olan Cagliari arasında sadece 3 puan fark var.

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