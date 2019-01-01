Juventus, Sanchez'e teklif yapmaya hazırlanıyor

Manchester United'ın kanat oyuncusu Alexis Sanchez, Old Trafford'dan ayrılacak gibi görünüyor...

Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımda düşünmediği Alexis Sanchez'e gelen teklifleri değerlendirecek.

Sanchez'in taliplerinden biri .

Calcio Mercato'nun haberine göre İtalyan devi, sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Şilili oyuncu için teklif yapmaya hazırlanıyor. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Sanchez'in yüksek ücret bedelinden vazgeçmesi gerekiyor.

Sanchez bu sezon çıktığı 17 Premier Lig maçında yalnızca 1 gol attı, 3 asist yaptı.