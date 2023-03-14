Juventus, bekleneni veremeyen Fransız orta saha ile bu yaz yollarını ayırabilir.

NE OLDU? Dünya Kupası sahibi Paul Pogba, Juventus'a 2022 yazında ikinci baharını yaşamak için döndü. Ancak şu ana kadar işler hem onun için hem de Torino ekibi için hiç yolunda gitmedi.

DAHA BÜYÜK RESİM: Pogba, sezon öncesinde dizinden talihsiz bir sakatlık yaşadı ve ameliyat oldu. Fransız yıldız, Katar'daki Dünya Kupası'nı da kaçırdı ve sıkıcı bir dönem geçirdi. 29 yaşındaki futbolcu yakın zamanda iyileşti ve sahalara geri döndü. Ancak Pogba, sadece 38 dakika forma giydikten sonra yeniden sakatlandı.

VE DAHA FAZLASI: Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Juventus, şu anda 2023-24 sezonunun planlarını yapıyor. Bu sezon 15 puanı silinen Yaşlı Kadın'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması zor görünüyor ve bu durum, Serie A devinin bütçesini olumsuz etkileyecek. Bunları göz önünde bulunduran yönetimin, Pogba'yı serbest bırakmak istediği iddia ediliyor. Pogba'nın serbest kalması halinde elit seviye bir kulüpte forma giymesi eskisi kadar kolay olmayabilir. Bu yüzden Spor Toto Süper Lig'in devleri, Fransız orta sahayı kadrosuna katmak isteyecektir.

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SIRADA NE VAR? Pogba, şubat ayında kayak yaparken ağırlaşan sakatlığıyla bu sezon Juve patronlarını düzenli olarak üzdü. Fransız, takım toplantısına geç kaldıktan sonra Massimiliano Allegri tarafından, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Freiburg karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.