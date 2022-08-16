Kırmızı Şeytanlar, orta saha transferindeki önceliğini Brezilyalı yıldıza çevirdi.

Adrien Rabiot'un Manchester United'a transferi konusunda ciddi şüpheler olduğunu GOAL onaylayabilir, çünkü kulüp odağını Real Madrid yıldızı Casemiro için sansasyonel bir transfere çevirdi.

Kırmızı Şeytanlar, Rabiot'un menajeri olan annesi Veronique'in taleplerini çok yüksek buluyor, çünkü taraflar Juventus ile bir transfer ücreti anlaşmasının ardından kişisel şartlar üzerinde henüz anlaşamadı.

Frenkie de Jong, bu yaz United'ın en büyük transfer hedefi oldu, ancak transfer penceresi kapanmaya yaklaşırken alternatif oyuncu arıyorlar.

United, Casemiro'nun peşinde

GOAL, Brezilyalı enternasyonal için bir hamlenin uzak bir ihtimal olarak görüldüğünü biliyor, ancak Casemiro, orta sahasını elden geçirmeye çalışırken Erik ten Hag için çok önemli bir seçenek olacak.

Manchester United, beş kez Şampiyonlar Ligi kazanan oyuncunun iddialı bir hedef olduğu gerçeğini kabul ediyor.

Yaz transfer döneminde, uzun bir süre peşinden koşulan De Jong'un ikna edilmesi şu aşamada zor görünüyor.

Bu yüzden Kırmızı Şeytanlar, Hollandalı yıldızın ayarında bi futbolcuyu kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Brezilyalı orta saha, Real Madrid ile üç kez La Liga kazandı ve aynı zamanda beş kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

Milli takımda ise 63 maç kazandı ve ülkesiyle 2019 Copa America'da zafer yaşadı.

Casemiro, aynı zamanda Manchester United'ın can attığı top kazanan defansif orta saha oyuncusu olarak da çok başarılı bir çizgiye sahip.

Ten Hag'ın, Premier Lig'deki ilk iki haftasını mahveden kontra atakları önlemeye yardımcı olabilir.

Hüsrana uğrayan Hollandalı menajer, Christian Eriksen ile serbest oyuncu olarak anlaştıktan sonra takıma bir tane daha ideal orta saha oyuncusu getirmeyi hedefliyor.

Ten Hag böylece, takımının kalbini tamamen değiştirme planını hayata geçirecek.

Rabiot transferi hakkında ne biliyoruz?

United, Juventus ile 15 milyon Sterlinlik (18 milyon Dolar) bir ücret üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra, Rabiot'un menajeri ve annesi Veronique ile müzakerelere başlamıştı.

Görüşmeler, Rabiot'un kulübün sezon öncesi turu için Juve kadrosunun dışında bırakılmasının ardından geldi ve oyuncu, Torino'da kalmaya devam etti.

Futbol direktörü John Murtough, oyuncunun menajeriyle bir anlaşma yapmak için geçen hafta Torino'ya uçtu, ancak anlaşma olmadan Manchester'a geri döndü.

Devam eden görüşmelere rağmen, Rabiot'un maaş taleplerinin çok yüksek olacağı netleşti ve United'ın şu an için görüşmeleri durdurduğu aktarıldı.

Hücumcular yolda mı?

Salı günü daha önce bildirildiği üzere GOAL, Manchester United'ın radarında Hakim Ziyech, Matheus Cunha, Cody Gakpo ve Antony ile transfer görüşmeleri yaptığını da biliyor.

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