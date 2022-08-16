İtalyan menajer, aradığı genç oyuncuyu ülkesinde buldu.

Tottenham, Serie A ekiplerinden Udinese'den 19 yaşındaki sol bek Destiny Udogie'nin transferini onayladı.

Savunma oyuncusu, Antonio Conte'nin takımı için yoğun bir yaz transfer döneminden sonra kadrosuna kattığı yedinci futbolcu oldu.

Udogie, Tottenham ile beş yıllık bir sözleşme imzalamayı kabul etti, ancak 2022-23 sezonunun geri kalanı için Udinese'ye kiralık olarak geri dönecek.

Savunma oyuncusu, toplamda 37 maça çıktığı ve beş gol attığı etkileyici bir sezonun ardından Tottenham'ın dikkatini çekti.

Udogie, bu yaz Spurs'e imza atan Ivan Perisic, Fraser Forster, Richarlison, Yves Bissouma, Clement Lenglet ve Djed Spence'e katıldı ve Conte'nin gelecek yıl yeni gözdesi olacak.

Tottenham, Udogie için ne kadar ödeyecek?

İngiliz ekibi, Udogie için bir ücret açıklamadı, ancak kuzey Londralıların yetenekli genç için yaklaşık 16.8 milyon Sterlin (20 milyon Euro) ödeyeceği bildirildi.

Udogie'nin sözleşme süresi ne kadar?

İtalyan stoper, Tottenham'da 2027 yılına kadar sürecek 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Udogie, Tottenham için ne dedi?

Genç stoper, Premier Lig ekibine transfer olması hakkında konuştu ve Tottenham'da teknik direktör Antonio Conte ile çalışmayı dört gözle beklediğini itiraf etti.

TuttoMercatoWeb'e "Çok mutluyum" dedi. "Premier Lig'e gitmek, Conte ile çalışmak ve Tottenham ile sözleşme imzalamak güzel bir duygu benim için.

“Conte ile daha da büyüyeceğime inanıyorum. Ancak şimdilik Udinese'ye kiralık olarak dönmek de önemli, iyi bir sezon geçirmek istiyorum."

Tottenham'ın yeni altın çocuğu Udogie kim?

Udogie kariyerine Hellas Verona'da başladı, kulüpte gençlik kademelerini geçerek A takıma girdi. İlk çıkışını kasım 2020'de yaptı ve ardından 2021'de Udinese'ye kiralık olarak transfer oldu.

Serie A ekibi, Udogie'nin 2022'deki geçici anlaşmasını kalıcı hale getirdi ve Dacia Arena'daki takımın düzenli oyuncusu oldu ve takımın geçen sezon ligi 12. sırada bitirmesine yardımcı oldu.

Udogie, nisan 2022'de The Italian Football Podcast'e verdiği röportajda oyun stili hakkında konuştu ve taraftarlara neler sunabileceği hakkında bir fikir verdi.

"Saldırmayı seviyorum. Çok iyi bir fiziğim var, bu yüzden fiziğimle saldırıyorum" diye açıkladı ve ekledi:

"Ayrıca top sürmeyi, beceriyi ve biraz hızı seviyorum. Bunların, en iyi özelliklerim olduğunu düşünüyorum."

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