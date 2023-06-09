Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen İtalyan devi, Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldızına kanca attı.

Şampiyon Galatasaray’ın Süper Lig’de oynadığı son maçta Fenerbahçe’ye iki gol atan ve sarı-kırmızılı taraftarların favori oyuncularından birine dönüşen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo yaz transfer döneminde yeniden ülkesine dönebilir. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre Zaniolo ve Wilfriend Gnonto’nun menajerliğini yapan Claudio Vigorelli, Perşembe günü Juventus yönetimiyle bir araya geldi.

Habere göre Juventus yapılan bu görüşmede iki oyuncunun durumuna ilişkin bilgi aldı. Sözleşmesinde 30 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan Zaniolo bu bedelin ödenmesi halinde istediği takıma transfer olabilecek.

Chiesa satılacak

Geçen sezon Leeds’e transfer olan Gnonto’nun ise takımının Premier Lig’e veda etmesinin ardından yeniden Serie A’ya dönmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Arjantinli kanat oyuncusu Engel Di Maria ile yollarını ayıran Juventus’un bu iki transferi finanse edebilmek için Federico Chiesa’yı gözden çıkartması bekleniyor.

Galatasaray formasıyla 10 Süper Lig maçına çıkan ve 358 dakika süre alan 23 yaşındaki Zaniolo, bu karşılaşmalara beş gol sığdırmıştı. Daha önce Roma’da oynayan yıldız oyuncu, son olarak Roberto Mancini tarafından milli takıma da davet edilmişti.