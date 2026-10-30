Juventus - SSC Napoli: Maç detayları

Serie A - Hafta 10 1 Kas 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Formda Napoli, sarsılan Juventus üzerindeki baskıyı artırıyor

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Juventus, 2026/27 Serie A sezonunun 10. hafta maçında pazar akşamı Napoli'yi Allianz Stadyumu'nda ağırlayacak. İki takım, Torino'ya birbirinden çok farklı koşullarda geliyor.

Luciano Spalletti'nin çalıştırdığı Juventus ciddi baskı altında. Geçen salı Genoa karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından, takımın bu sezon ligdeki üçüncü mağlubiyeti üzerine, icra kurulu başkanı Giovanni Carnevali soyunma odasında sert bir konuşma yaparak mevcut durumun kabul edilemez olduğunu açıkça belirtti. Takım bu maç öncesinde kampa alındı ve Torino basınında Spalletti'nin geleceğine ilişkin sorular arttı.

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Napoli ise moralli geliyor. Massimiliano Allegri'nin ekibi geçen hafta ortasında Monza'ya dört gol attı. Puan tablosunda Juventus'un yalnızca bir sıra altında yer alan iki takımı sadece averaj ayırıyor. Ancak takım içindeki hava tamamen sakin değil. Stanislav Lobotka, o galibiyet sırasında gözyaşları içinde sedyeyle sahadan çıkarıldı ve yokluğu Napoli'nin orta saha düzenini önemli ölçüde değiştirecek.

Allegri de saha kenarında olmayacak. Cezalı olan Napoli teknik direktörünün yerine, daha önce Juventus'ta görev yapmış yardımcısı Marco Landucci kulübede takımın başında yer alacak. Landucci, Monza maçında da bu görevi üstlenmişti.

Bu karşılaşma normal şartlarda da büyük önem taşıyor. Spalletti'nin konumu sorgulanırken Napoli'nin şampiyonu kovalaması, pazar gecesi Allianz Stadyumu'nda oynanacak maça her zamankinden daha fazla önem yüklüyor.

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