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Juventus-Napoli Serie A maçı öncesi: Napoli, yara almış Juventus'u sınayacak

Juventus - SSC Napoli
Serie A
Juventus
SSC Napoli

Hafta içinde Monza deplasmanında sergilediği etkileyici performansla aldığı 4-1'lik galibiyetin moraliyle fırtına gibi esen Napoli, Genoa'da beklenmedik 2-0'lık yenilginin şokunu yaşayan Juventus'un sıkıntılarını artırmak için Allianz Stadyumu'na çıkıyor.

Juventus - SSC Napoli: Maç detayları

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Serie A - Hafta 10
Allianz Stadium

Formda Napoli, sarsılan Juventus üzerindeki baskıyı artırıyor

Genoa CFC v Juventus FC - Serie A 2026/27Getty Images

Juventus, 2026/27 Serie A sezonunun 10. hafta maçında pazar akşamı Napoli'yi Allianz Stadyumu'nda ağırlayacak. İki takım, Torino'ya birbirinden çok farklı koşullarda geliyor.

Luciano Spalletti'nin çalıştırdığı Juventus ciddi baskı altında. Geçen salı Genoa karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından, takımın bu sezon ligdeki üçüncü mağlubiyeti üzerine, icra kurulu başkanı Giovanni Carnevali soyunma odasında sert bir konuşma yaparak mevcut durumun kabul edilemez olduğunu açıkça belirtti. Takım bu maç öncesinde kampa alındı ve Torino basınında Spalletti'nin geleceğine ilişkin sorular arttı.

SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images

Napoli ise moralli geliyor. Massimiliano Allegri'nin ekibi geçen hafta ortasında Monza'ya dört gol attı. Puan tablosunda Juventus'un yalnızca bir sıra altında yer alan iki takımı sadece averaj ayırıyor. Ancak takım içindeki hava tamamen sakin değil. Stanislav Lobotka, o galibiyet sırasında gözyaşları içinde sedyeyle sahadan çıkarıldı ve yokluğu Napoli'nin orta saha düzenini önemli ölçüde değiştirecek.

Allegri de saha kenarında olmayacak. Cezalı olan Napoli teknik direktörünün yerine, daha önce Juventus'ta görev yapmış yardımcısı Marco Landucci kulübede takımın başında yer alacak. Landucci, Monza maçında da bu görevi üstlenmişti.

Bu karşılaşma normal şartlarda da büyük önem taşıyor. Spalletti'nin konumu sorgulanırken Napoli'nin şampiyonu kovalaması, pazar gecesi Allianz Stadyumu'nda oynanacak maça her zamankinden daha fazla önem yüklüyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Juventus vs SSC Napoli Muhtemel kadrolar

3-4-2-1
Juventus crest
Juventus
JUV
Diziliş
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
4-3-3
G. VicarioG. VicarioJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiP. KaluluP. KaluluW. McKennieW. McKennieA. CambiasoA. CambiasoD. LuizD. LuizP. SarrP. SarrK. AlajbegovicK. AlajbegovicR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniV. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicR. MarinR. MarinA. RrahmaniA. RrahmaniM. OliveraM. OliveraG. Di LorenzoG. Di LorenzoS. McTominayS. McTominayA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaB. GilmourB. GilmourN. LangN. LangR. HoejlundR. HoejlundM. PolitanoM. Politano
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
3-4-2-1
Juventus

İlk 11

SSC Napoli

Teknik direktör

  • L. Spalletti
  • M. Allegri

Form durumu

JUV

JUV - Form

CEL
K1-2
LAZ
K0-3
REN
B2-2
LEC
K0-2
GEN
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
NAP

NAP - Form

VIL
K3-1
VEN
K1-0
BOD
K4-3
ROM
B3-3
MON
K1-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

İkili rekabet

Kafa Kafaya

JuventusÇizimSSC Napoli
1
1
3
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
3
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
MS
Serie A
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
MS
Serie A
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
MS
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
MS
Serie A
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
MS
6Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı3/5

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
InterInterINT
98102510+1525
K
K
K
K
B
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
K
K
K
K
K
3
RomaRomaROM
9630238+1521
K
B
K
B
B
4
ComoComoCOM
9621178+920
K
K
K
B
K
5
AC MilanAC MilanMIL
95311811+718
K
K
K
B
K
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
K
B
K
K
K
7
SSC NapoliSSC NapoliNAP
94231711+614
K
B
K
K
B
8
JuventusJuventusJUV
94231110+114
K
K
K
B
K
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
K
K
K
K
B
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
K
K
K
B
K
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
K
K
K
K
B
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
B
B
K
K
K
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
K
K
K
K
K
14
LecceLecceLEC
93061019-99
K
K
K
K
K
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
K
K
K
B
K
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
K
K
K
K
K
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
B
K
K
K
K
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
B
K
K
K
B
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
B
K
K
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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