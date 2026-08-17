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Çeviri:

Juventus, Mustafa Şubeyr'i kadrosuna katacak mı? İtalyan kulübünden yanıt geldi

Transfers
M. Shobeir
Frosinone - Juventus
Frosinone
Juventus
Serie A
Barcelona - Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Club Friendlies
Mısır
İtalya
İspanya

İtalyan ekibi Juventus, son saatlerde gündeme gelen ve Ahli kalecisi Mustafa Şubeyr ile mevcut yaz transfer döneminde anlaşmaya ilgi duyduğuna dair haberlere ilişkin tavrını netleştirdi.

Çıkan medya raporları, 25 yaşındaki Mısırlı kalecinin yeni sezon başlamadan önce Juventus'un kaleci mevkisini güçlendirmek için değerlendirdiği adaylar listesinde yer aldığını belirtmişti.

Buna karşılık Tribuna.com, bu haberlerin doğruluğunu sormak ve Ahli kalecisiyle görüşmeler yapıldığına dair resmi bir yanıt almak için Juventus kulübünün basın ofisiyle iletişime geçti.

İtalyan kulübünün yanıtı ise kesin oldu; kulüp, Mustafa Şubeyr ile anlaşmaya yönelik herhangi bir ilgi olduğunu tamamen reddetti.

Juventus temsilcisi, Tribuna.com'a yaptığı özel açıklamalarda şunları söyledi: "Juventus'un Mustafa Şubeyr ile anlaşmaya kesinlikle hiçbir ilgisi yok ve oyuncu planlarımızda yer almıyor."

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Barcelona crest
Barcelona
BAR
Al Ahly SC crest
Al Ahly SC
AHL
Serie A
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Frosinone
FRC
Juventus crest
Juventus
JUV

Ahli kalecisi, dikkat çeken bir dizi güçlü performans sergileyerek Mısır dışındaki birçok kulübün takipçilerinin ve gözlemcilerinin ilgisini çekmiş ve Mısır Milli Takımı'nın tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmesinde önemli bir rol oynamıştı.

Böylece Juventus, Mısırlı kaleciyi İtalya Ligi'ne transfer olmakla ilişkilendiren söylentilere kapıyı kapatarak, mevcut transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katmaya yönelik herhangi bir görüşme veya ilginin bulunmadığını teyit etti.

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