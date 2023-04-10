Juventus’un 31 milyon euroya transfer ettiği genç oyuncu gelecek sezon Süper Lig’de boy gösterebilir.

İtalyan futbolunun en heyecan verici hücum oyuncularından biri olarak gösterilen Moise Kean’in Juventus’taki geleceği belirsizliğini korurken, İtalyan basını oyuncunun Türkiye’den iki takımın transfer listesinde olduğunu öne sürdü. Calciomercato’da yer alan habere göre Beşiktaş ve Galatasaray yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Juventus ise oyuncuyu gelecek sezon kadroda tutup tutmama konusunda kararsız görünüyor. Bonservisi birkaç ay önce Everton’dan 31 milyon euro karşılığında satın alınan oyuncuya güvenen teknik direktör Massimiliano Allegri oyuncusunun takımda kalmasını istiyor.

Kean Juventus'ta kalmak istiyor

Habere göre oyuncu da Juventus’ta kalabilmek için sezonun geri kalanında kendisini kanıtlamayı hedefliyor.

Bu sezon Juventus foramsıyla 24 Serie A maçına çıkan 23 yaşındaki hücum oyuncusu bu maçlarda altı kez gol sevinci yaşadı. Juventus altyapısından yetişen Kean kariyerinin en iyi sezonunu 2020-2021 sezonunda kiralık olarak forma giydiği PSG’de geçirmişti. Ligue 1’de söz konusu sezonda 26 maça çıkan Kean bu karşılaşmalara 13 gol sığdırmayı başarmıştı.