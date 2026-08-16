Juventus, devam eden yaz transfer döneminde öne çıkan bir transferi gerçekleştirmek için teklifini artırdı.

İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, Aston Villa, Juventus'tan kaleci Emiliano Martinez'i kadrosuna katmak için yeni bir teklif aldı; iki kulübün Arjantinli kaleciye biçtiği değer arasındaki fark ise şu anda azalıyor.

İtalyan kulübü, 7 milyon euroluk bir başlangıç bedeli ve takımın başarısına bağlı 3 milyon euroluk ek ödeme olmak üzere 10 milyon euroya kadar ödeme yapmaya hazır olduğunu gösterdi.

Teklif, Aston Villa'nın şu anda talep ettiği garantili 10 milyon euroluk bedelin altında kalıyor; ancak iki taraf bir orta yol bulmaya yaklaşıyor.

Arjantin Millî Takımı'nda oynayan 33 yaşındaki kaleciyle kişisel şartlar konusunda ise herhangi bir sorun yaşanmayacak.

"The Athletic", cumartesi günü Martinez'in bu yaz Aston Villa'dan ayrılmak için görüşmeler yürüttüğünü, bununla eş zamanlı olarak İngiliz kulübünün Parma kalecisi Zion Suzuki'yi kadrosuna katma çabalarını yoğunlaştırdığını bildirmişti.

Bu yaz, Arjantinli kalecinin Aston Villa ile geleceğine dair belirsizlik hali üst üste ikinci sezon boyunca yaşanıyor.

Manchester United, geçen yaz onu kadrosuna katmak için görüşmelere girmiş, ayrıca transfer döneminin son aşamalarında kiralamak için bir teklif sunmuş, ancak bu teklif reddedilmişti.

Arjantin Millî Takımı'nın kalecisi Martinez, Ağustos 2024'te yeni bir sözleşme imzaladıktan sonra Aston Villa ile 2029 yılına kadar sözleşmeye bağlı.

Martinez, geçen sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkarak Aston Villa'nın Premier Lig'de dördüncü sırayı elde etmesine ve Avrupa Ligi şampiyonluğuna katkıda bulundu.