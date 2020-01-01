Juventus, Merih için gelen tüm teklifleri reddetti

Avrupa'nın dev kulüpleri Merih Demiral için Juventus'un kapısını çaldı ancak İtalyan ekibi teklifleri geri çevirdi.

Son dönemde sık sık ilk 11'inde kendine yer bulan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Merih Demiral, transfer gündeminin gözdesi oldu.

Yabancı basında büyük takımlarla anılan Merih için , , ve 'nin teklif yaptığı öne sürüldü.

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Calciomercato'da yer alan habere göre Merih Demiral için Leicester City 40 milyon euro, Manchester United ve Dortmund ise 35 milyon euro değerinde teklif yaptı.

Rai Sport ise Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın Merih Demiral'ı ısrarla kadrosunda görmek istediği belirtildi. City'nin 45 milyon euro'ya kadar çıkabileceği ifade edildi. Ancak Juventus'ta hem teknik heyet hem de yönetimin genç oyuncuyu bırakmaya niyetinin olmadığı iletildi.

Rai Sport muhabiri Ciro Venerato, kulüp başkanı Andrea Agnelli, başkan yardımcısı Pavel Nedved, sportif direktör Fabio Paratici ve hepsinden öte teknik direktör Maurizio Sarri Merih'i göndermek istemediğini söyledi. Bu sebeple gelen tüm tekliflerin geri çevrildiği öğrenildi.