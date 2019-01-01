Juventus, Merih Demiral için Konya'ya geldi
Juventus Futbol Direktörü Fabio Paratici, Sassuolo'da forma giyen Merih Demiral ile görüşmek üzere Konya'ya geldi.
La Stampa ' nın haberine göre Paratici, Türkiye'nin Fransa ile oynadığı karşılaşmayı izlemek üzere maça geldi. Haberde, transfer edildikten sonra bir sezon daha Sassuolo'da oynaması düşünülen genç oyuncunun, Fransa karşısında gösterdiği iyi performans sonrası bu sezon Juventus kadrosuna dahil edilebileceği ifade edildi. Ayrıca Juventus'un Merih'in transferi için kulübü Sassuolo ile 15 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaştığı iddia edilirken oyuncuya Atletico Madrid'in de ilgisi olduğu belirtildi.
Aytemiz Alanyaspor formasıyla gösterdiği performans sonrası Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer olan Merih, yarım sezonda yeşil-siyahlılarla 14 karşılaşmaya çıkmış ve iki de gol kaydetmişti.