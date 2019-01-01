Juventus, Merih Demiral için Konya'ya geldi

İtalyan devi Juventus'un yöneticileri, Merih Demiral transferi için Konya'ya geldi.

Futbol Direktörü Fabio Paratici, 'da forma giyen Merih Demiral ile görüşmek üzere Konya'ya geldi.

La Stampa ' nın haberine göre Paratici, 'nin ile oynadığı karşılaşmayı izlemek üzere maça geldi. Haberde, transfer edildikten sonra bir sezon daha Sassuolo'da oynaması düşünülen genç oyuncunun, Fransa karşısında gösterdiği iyi performans sonrası bu sezon Juventus kadrosuna dahil edilebileceği ifade edildi. Ayrıca Juventus'un Merih'in transferi için kulübü Sassuolo ile 15 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaştığı iddia edilirken oyuncuya 'in de ilgisi olduğu belirtildi.

Aytemiz formasıyla gösterdiği performans sonrası ekiplerinden Sassuolo'ya transfer olan Merih, yarım sezonda yeşil-siyahlılarla 14 karşılaşmaya çıkmış ve iki de gol kaydetmişti.