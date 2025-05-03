Juventus merakla beklenen Kenan Yıldız kararını sonunda verdi

Genç yeteneğin adı takımın değişmezleri arasına girdi; İtalyan kulübü onu uzun yıllar kadroda tutmak istiyor.

Juventus’un altyapısından çıkan en büyük yetenek olarak görülen Kenan Yıldız, A takıma yükseldiğinden bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. İtalyan devi, genç Türk futbolcunun etrafında adeta bir duvar örerek onu Premier Lig ekiplerinden gelen ilgiye rağmen kesinlikle satmak istemiyor.

Bianconeri, Serie A’da ilk dört sırada yer alma mücadelesi verirken, Kenan Yıldız’ın etkileyici performansı Avrupa’nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti. Önceki sezonlarda deneyimli oyunculara öncelik veren Juventus, bu yaklaşımın Dean Huijsen ve Matias Soule gibi genç yeteneklerin ayrılmasına neden olduğunun farkına varmış görünüyor.

Ancak Tuttomercatoweb’in haberine göre Juventus bu kez farklı bir yol izliyor. Kulüp, Kenan Yıldız’ın kesinlikle satılık olmadığını kulislere net şekilde aktardı ve onu “dokunulmaz” ilan etti. Plan, genç oyuncuyu uzun vadeli projede kadronun merkezine yerleştirmek.

Kenan Torino'da mutlu

Yıldız’ın Torino’daki hayatından memnun olduğu ve şu an için ayrılmak gibi bir düşüncesi bulunmadığı belirtiliyor. Juventus ise onun gelişimini dikkatle yönetiyor. Kulüp, artık genç yeteneklere başka takımlarda gelişim şansı tanımaktansa onlara güvenmenin daha doğru bir strateji olduğunun farkında.

Allianz Stadyumu’nda Kenan Yıldız’a uzun vadeli yatırım yapmayı planlayan kulüp yönetimi, onu erken yaşta satmanın ağır bir bedeli olacağının bilincinde. Juventus’un geçmişte, altyapıdan çıkan isimleri erkenden satarak onların başka kulüplerde parlamasını izlemesi büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

Juventus’un geleceği, Kenan Yıldız gibi potansiyeli yüksek genç oyunculara yatırım yapmasına ve daha önceki hatalardan ders almasına bağlı olabilir. Kulüp, Yıldız’a olan inancını sürdürerek hem rekabetçi bir kadro oluşturmayı hem de gelecek yıllarda istikrar sağlamayı hedefliyor. Bu yüzden, Yıldız’ın potansiyel transferinden elde edilecek gelirden çok, onu kaybetmenin pişmanlığı ağır basabilir.