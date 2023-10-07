Serie A devi Juventus, Manchester United'ın kullanamadığı yıldızı için masaya oturmaya hazır...

NE OLDU? The Sun'a göre Juventus, Sancho'yu Ocak ayında kiralama hamlesini değerlendiriyor. Serie A devi, United'ın kanat oyuncusunun haftalık 350.000 £ ücretinin yarısını ödemesini isteyecek ve önümüzdeki yaz 60 milyon £ (73 milyon $) teklifle bu transfer hamlesini kalıcı bir hale getirmeyi amaçlıyor.

BÜYÜK RESİM: Borussia Dortmund'un 73 milyon Sterlin'lik transferinden yalnızca iki yıl sonra, Sancho'nun Old Trafford'daki kariyeri, United'ın patronu Erik ten Hag'la yaşadığı anlaşmazlığın ardından darmadağın oldu.

Hollandalı teknik direktör, 23 yaşındaki oyuncunun antrenmanlardaki kötü performansını gerekçe göstererek Sancho'yu geçen ay Manchester United'ın Arsenal maçı öncesinde kadro dışı bırakmıştı.

Haberin devamı aşağıda

Sancho, bu duruma karşılık verdi ve kulübe katıldığından beri günah keçisi ilan edildiğini ileri sürerek Ten Hag'ın iddiasını reddetti. O zamandan beri Sancho, United'da hiç oynamadı ve tek başına antrenmanlarına devam ediyor.

Böylece Juventus, Manchester United'da kariyerini mahveden yıldız için 73 milyon Dolar'ı gözden çıkardı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty

Getty Images

SANCHO İÇİN SIRADA NE VAR? Ten Hag'dan özür dilemediği sürece Sancho için geri dönüş yolu yok gibi görünüyor.

Dortmund'a dönüşü gündemde, ancak The Sun onun Serie A'ya transfer olmaktan yana olduğunu bildirdi.